Et si l'iPhone Air 2 devenait l'iPhone 18 ?

On en dit quoi ?



On comprend pourquoi la théorie prend de l'ampleur, elle donnerait enfin un sens à un produit qu'Apple a visiblement du mal à placer. Mais elle demande une rupture que Cupertino ne fait jamais : renoncer au modèle qui se vend le plus, le remplacer par un format que le marché a boudé, et faire grimper de 200 dollars le prix du modèle de volume. Apple avance par petites touches, elle ne retourne pas la table sur son produit le plus rentable, et surtout elle ne le fera pas avec un téléphone dont le défaut principal, l'autonomie, ne sera pas réglé par une batterie 10 % plus grosse. L'iPhone Air 2 sera un très joli téléphone pour ceux qui acceptent de recharger à 17 heures. Ce ne sera probablement pas l'iPhone 18. En tous cas moi, je n'y crois pas. Et vous ?