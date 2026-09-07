Et si l'iPhone Air 2 devenait l'iPhone 18 ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple présente mercredi ses iPhone 18 Pro et son premier pliable, mais l'iPhone 18 tout court, lui, n'arrivera qu'au printemps 2027, en même temps que l'iPhone Air 2. De là est née une théorie qui tourne depuis quelques jours : et si l'Air 2, corrigé de tous ses défauts, devenait tout simplement le nouveau modèle de base ?
L'argument tient en une comparaison. Face à l'iPhone 17 vendu 969 euros, l'iPhone Air de 2025 n'avait que trois manques réels : pas d'ultra grand-angle, un seul haut-parleur et une batterie plus petite, 3 149 mAh contre un accumulateur nettement plus généreux dans le modèle standard. Or les rumeurs prêtent justement à l'Air 2 une seconde caméra arrière ultra grand-angle de 48 mégapixels, une batterie portée autour de 3 500 mAh, une chambre à vapeur pour la chauffe, la puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres et, selon les plus optimistes, 12 Go de mémoire et un vrai son stéréo.
Autrement dit un téléphone de 6,5 pouces qui ferait tout ce que fait l'iPhone 17, en plus fin et en plus puissant. Du coup, disent les partisans de cette théorie, Apple n'aurait plus besoin d'un iPhone 18 classique : elle garderait l'iPhone 17 au catalogue à son prix actuel comme entrée de gamme, et l'Air 2, autour de 999 dollars, deviendrait le nouveau modèle du milieu.
Le problème, c'est que les fuites sérieuses racontent une autre histoire. Bloomberg décrit bien un lancement en deux temps, une première pour Apple, avec les Pro et le pliable en septembre puis l'iPhone 18, l'iPhone 18e et l'Air 2 au printemps, en mars pour être précis. Mais elles parlent des trois appareils comme de trois produits distincts, avec pour l'iPhone 18 un écran de 6,3 pouces inchangé, une puce A20, une caméra avant passée à 24 mégapixels, aucun gros changement de design et une mémoire vive qui hésite entre 9 et 12 Go selon les analystes, Apple cherchant plutôt à rogner sur certains composants.
Rien de tout ça ne ressemble à un modèle qu'on s'apprête à enterrer. Les points communs avec l'Air 2 existent, la puce de la même génération, le duo de caméras, la Dynamic Island réduite, mais les différences sont celles qui comptent pour un modèle de volume : un format 6,3 pouces qui plaît au plus grand nombre, un châssis normal qui accepte une vraie batterie, et un prix qui n'a rien à voir avec les 1 229 euros de l'Air.
Il y a ensuite la question de l'autonomie, et c'est là que la théorie s'effondre. L'iPhone Air a raté sa sortie pour une raison simple : à 5,6 mm d'épaisseur, il embarquait une batterie que les tests internes d'Apple jugeaient déjà limite, avec seulement 60 à 70 % des utilisateurs capables de tenir la journée contre 80 à 90 % sur les autres modèles, et un châssis qui montait à 43 degrés. Passer de 3 149 à 3 500 mAh, c'est 10 % de mieux, pas un changement de catégorie, et les gains de la gravure 2 nanomètres profiteront aussi à l'iPhone 18 classique, qui gardera lui une batterie plus grosse dans un boîtier plus épais.
On comprend pourquoi la théorie prend de l'ampleur, elle donnerait enfin un sens à un produit qu'Apple a visiblement du mal à placer. Mais elle demande une rupture que Cupertino ne fait jamais : renoncer au modèle qui se vend le plus, le remplacer par un format que le marché a boudé, et faire grimper de 200 dollars le prix du modèle de volume. Apple avance par petites touches, elle ne retourne pas la table sur son produit le plus rentable, et surtout elle ne le fera pas avec un téléphone dont le défaut principal, l'autonomie, ne sera pas réglé par une batterie 10 % plus grosse. L'iPhone Air 2 sera un très joli téléphone pour ceux qui acceptent de recharger à 17 heures. Ce ne sera probablement pas l'iPhone 18. En tous cas moi, je n'y crois pas. Et vous ?
Mais pourquoi ?
L'argument tient en une comparaison. Face à l'iPhone 17 vendu 969 euros, l'iPhone Air de 2025 n'avait que trois manques réels : pas d'ultra grand-angle, un seul haut-parleur et une batterie plus petite, 3 149 mAh contre un accumulateur nettement plus généreux dans le modèle standard. Or les rumeurs prêtent justement à l'Air 2 une seconde caméra arrière ultra grand-angle de 48 mégapixels, une batterie portée autour de 3 500 mAh, une chambre à vapeur pour la chauffe, la puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres et, selon les plus optimistes, 12 Go de mémoire et un vrai son stéréo.
Autrement dit un téléphone de 6,5 pouces qui ferait tout ce que fait l'iPhone 17, en plus fin et en plus puissant. Du coup, disent les partisans de cette théorie, Apple n'aurait plus besoin d'un iPhone 18 classique : elle garderait l'iPhone 17 au catalogue à son prix actuel comme entrée de gamme, et l'Air 2, autour de 999 dollars, deviendrait le nouveau modèle du milieu.
Ce que disent vraiment les rumeurs sur l'iPhone 18
Le problème, c'est que les fuites sérieuses racontent une autre histoire. Bloomberg décrit bien un lancement en deux temps, une première pour Apple, avec les Pro et le pliable en septembre puis l'iPhone 18, l'iPhone 18e et l'Air 2 au printemps, en mars pour être précis. Mais elles parlent des trois appareils comme de trois produits distincts, avec pour l'iPhone 18 un écran de 6,3 pouces inchangé, une puce A20, une caméra avant passée à 24 mégapixels, aucun gros changement de design et une mémoire vive qui hésite entre 9 et 12 Go selon les analystes, Apple cherchant plutôt à rogner sur certains composants.
Rien de tout ça ne ressemble à un modèle qu'on s'apprête à enterrer. Les points communs avec l'Air 2 existent, la puce de la même génération, le duo de caméras, la Dynamic Island réduite, mais les différences sont celles qui comptent pour un modèle de volume : un format 6,3 pouces qui plaît au plus grand nombre, un châssis normal qui accepte une vraie batterie, et un prix qui n'a rien à voir avec les 1 229 euros de l'Air.
La batterie, encore et toujours
Il y a ensuite la question de l'autonomie, et c'est là que la théorie s'effondre. L'iPhone Air a raté sa sortie pour une raison simple : à 5,6 mm d'épaisseur, il embarquait une batterie que les tests internes d'Apple jugeaient déjà limite, avec seulement 60 à 70 % des utilisateurs capables de tenir la journée contre 80 à 90 % sur les autres modèles, et un châssis qui montait à 43 degrés. Passer de 3 149 à 3 500 mAh, c'est 10 % de mieux, pas un changement de catégorie, et les gains de la gravure 2 nanomètres profiteront aussi à l'iPhone 18 classique, qui gardera lui une batterie plus grosse dans un boîtier plus épais.
On en dit quoi ?
On comprend pourquoi la théorie prend de l'ampleur, elle donnerait enfin un sens à un produit qu'Apple a visiblement du mal à placer. Mais elle demande une rupture que Cupertino ne fait jamais : renoncer au modèle qui se vend le plus, le remplacer par un format que le marché a boudé, et faire grimper de 200 dollars le prix du modèle de volume. Apple avance par petites touches, elle ne retourne pas la table sur son produit le plus rentable, et surtout elle ne le fera pas avec un téléphone dont le défaut principal, l'autonomie, ne sera pas réglé par une batterie 10 % plus grosse. L'iPhone Air 2 sera un très joli téléphone pour ceux qui acceptent de recharger à 17 heures. Ce ne sera probablement pas l'iPhone 18. En tous cas moi, je n'y crois pas. Et vous ?