Apple Plans : le Nouveau-Mexique veut éviter de devenir « New America »
Par Vincent Lautier - Publié le
Donald Trump a proposé de rebaptiser le Nouveau-Mexique, un État du sud-ouest des États-Unis, New America. Ses cinq élus au Congrès demandent à Apple et Google de conserver son nom dans leurs cartes. Ils réclament un engagement public d'ici au 18 septembre, pour éviter de revivre les changements déjà appliqués au golfe du Mexique.
Le courrier du 10 septembre s'adresse à John Ternus pour Apple et à Sundar Pichai pour Google. Les deux sénateurs du Nouveau-Mexique, Ben Ray Luján et Martin Heinrich, l'ont signé avec les trois représentants de l'État à la Chambre, tous démocrates. Leur demande concerne bien Apple Plans et Google Maps : les applications doivent continuer à afficher New Mexico, même si Donald Trump publie d'autres messages, tente de signer un décret ou fait pression sur les entreprises.
Les élus demandent donc une prise de position avant une éventuelle modification. Le 18 septembre est la date de réponse souhaitée dans leur lettre, sans sanction annoncée pour les entreprises.
L'idée de New America a été lancée par Donald Trump sur Truth Social durant le week-end du 6 septembre. Mais le nom du Nouveau-Mexique figure dès le premier article de sa Constitution, avec la définition de ses frontières. Les parlementaires rappellent qu'un président américain ne peut pas changer seul ce texte, ni modifier l'identité juridique de l'État par décret. Un changement devrait passer par la procédure constitutionnelle du Nouveau-Mexique.
La distinction compte quand même : choisir le libellé visible sur un écran n'équivaut pas à renommer légalement un territoire. Les élus veulent empêcher les services de cartographie de donner à la proposition présidentielle une visibilité qu'elle n'a pas dans les textes.
Le courrier rappelle les changements concernant le golfe du Mexique, le mont Denali et le lac Ontario. Les parlementaires reprochent aux deux entreprises d'avoir suivi les nouvelles appellations décidées par Washington. Pour eux, leur influence sur ce que les utilisateurs voient justifie de leur demander des comptes dès maintenant.
Google avait expliqué en février 2025 suivre la modification du registre géographique fédéral américain pour le golfe. Sa règle d'affichage distinguait alors les États-Unis, avec golfe d'Amérique, le Mexique, avec golfe du Mexique, et le reste du monde, avec les deux noms. Les utilisateurs français étaient donc concernés aussi, même sans voyager. Cette politique passée ne permet pas de déduire ce que Google ou Apple feraient pour New Mexico.
On comprend que les élus préfèrent obtenir une réponse avant de découvrir le nouveau nom sur leur téléphone. Apple et Google occupent une place assez particulière dans cette histoire : leurs cartes donnent une apparence d'évidence à ce qu'elles affichent. Garder le nom inscrit dans la Constitution d'un État paraît tout de même plus raisonnable que de courir après chaque proposition de Donald Trump.
Une lettre aux deux patrons
Le courrier du 10 septembre s'adresse à John Ternus pour Apple et à Sundar Pichai pour Google. Les deux sénateurs du Nouveau-Mexique, Ben Ray Luján et Martin Heinrich, l'ont signé avec les trois représentants de l'État à la Chambre, tous démocrates. Leur demande concerne bien Apple Plans et Google Maps : les applications doivent continuer à afficher New Mexico, même si Donald Trump publie d'autres messages, tente de signer un décret ou fait pression sur les entreprises.
Les élus demandent donc une prise de position avant une éventuelle modification. Le 18 septembre est la date de réponse souhaitée dans leur lettre, sans sanction annoncée pour les entreprises.
Un État a sa Constitution
L'idée de New America a été lancée par Donald Trump sur Truth Social durant le week-end du 6 septembre. Mais le nom du Nouveau-Mexique figure dès le premier article de sa Constitution, avec la définition de ses frontières. Les parlementaires rappellent qu'un président américain ne peut pas changer seul ce texte, ni modifier l'identité juridique de l'État par décret. Un changement devrait passer par la procédure constitutionnelle du Nouveau-Mexique.
La distinction compte quand même : choisir le libellé visible sur un écran n'équivaut pas à renommer légalement un territoire. Les élus veulent empêcher les services de cartographie de donner à la proposition présidentielle une visibilité qu'elle n'a pas dans les textes.
Le précédent des cartes
Le courrier rappelle les changements concernant le golfe du Mexique, le mont Denali et le lac Ontario. Les parlementaires reprochent aux deux entreprises d'avoir suivi les nouvelles appellations décidées par Washington. Pour eux, leur influence sur ce que les utilisateurs voient justifie de leur demander des comptes dès maintenant.
Google avait expliqué en février 2025 suivre la modification du registre géographique fédéral américain pour le golfe. Sa règle d'affichage distinguait alors les États-Unis, avec golfe d'Amérique, le Mexique, avec golfe du Mexique, et le reste du monde, avec les deux noms. Les utilisateurs français étaient donc concernés aussi, même sans voyager. Cette politique passée ne permet pas de déduire ce que Google ou Apple feraient pour New Mexico.
On en dit quoi ?
On comprend que les élus préfèrent obtenir une réponse avant de découvrir le nouveau nom sur leur téléphone. Apple et Google occupent une place assez particulière dans cette histoire : leurs cartes donnent une apparence d'évidence à ce qu'elles affichent. Garder le nom inscrit dans la Constitution d'un État paraît tout de même plus raisonnable que de courir après chaque proposition de Donald Trump.