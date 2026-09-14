Apple Plans : le Nouveau-Mexique veut éviter de devenir « New America »

On en dit quoi ?



On comprend que les élus préfèrent obtenir une réponse avant de découvrir le nouveau nom sur leur téléphone. Apple et Google occupent une place assez particulière dans cette histoire : leurs cartes donnent une apparence d'évidence à ce qu'elles affichent. Garder le nom inscrit dans la Constitution d'un État paraît tout de même plus raisonnable que de courir après chaque proposition de Donald Trump.