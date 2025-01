Demi-tour : Apple Plans affiche aussi le Golfe d'Amérique

A la prochaine intersection, faites demi-tour !

golfe d’Amérique

golfe du Mexique

golfe d’Amérique

golfe du Mexique

le renommage : un processus complexe

provocatrice et inutile

Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions expansionnistes de l’administration Trump, incluant des tentatives d’acquisition du Groenland, des suggestions d’annexion du Canada et des menaces de reprise du contrôle du canal de Panama. Ces actions reflètent une approche géopolitique inhabituelle qui a été accueillie par un mélange de rejet et de dérision sur la scène internationale.



Dans un premier temps,Puis, Google a exécuté la modification , conformément aux mises à jour des registres gouvernementaux. Toutefois, le nomn'apparaîtrait que pour les utilisateurs situés aux États-Unis. Les utilisateurs au Mexique -par exemple- continueront de voir, tandis que ceux situés en dehors de ces deux pays verront les deux appellations, l’une entre parenthèses.Quelques jours après, Apple a donc obtempéré pour s'attaquer au changement de nom du golfe du Mexique aux États-Unis. La firme n’a pas publié de déclaration officielle sur ce changement.. Ce comportement suggère une mise à jour partielle ou une solution temporaire en attendant une décision définitive.Modifier le nom d’une étendue d’eau aussi vaste que le golfe du Mexique serait apparemment une tâche complexe. En effet, ce n'est pas juste une manipulation informatique, mais cela impliqueavec la mise à jour de documents officiels, de cartes et de systèmes de communication à travers diverses agences fédérales américaines (telles que la marine, le département de l’Intérieur et la NOAA). Malgré le décret présidentiel,, des pays comme le Mexique (non sans rire) et le Royaume-Uni refusant de reconnaître ce changement.La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum n’a pas hésité à se moquer de l’initiative, dénonçant une mesure qu’elle qualifie de. Cette dernière a d'ailleurs rejeté cette initiative, la qualifiant de symbolique et sans conséquence réelle sur le plan international, étant donné que les noms géographiques internationaux sont régis par des organismes tels que l’Organisation hydrographique internationale et le Groupe d’experts des Nations unies pour les noms géographiques.