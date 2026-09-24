OM System ressuscite le PEN : hybride compact tropicalisé à 999 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
La gamme PEN, née chez Olympus en 1959, revient sous la marque OM System avec un hybride micro 4/3 au look télémétrique. Cette nouvelle version embarque un viseur électronique et, une première pour un PEN, une protection contre la poussière et les projections d'eau. Comptez 999 euros pour le boîtier nu, avec une arrivée par chez nous prévue d'ici début octobre.
OM Digital Solutions, la société qui a repris la division photo d'Olympus début 2021, a présenté un nouveau PEN, le premier de la gamme à porter la marque OM System. Pas de numéro de modèle ni de suffixe, l'appareil s'appelle PEN, tout court. Le dernier représentant de la famille était le PEN E-P7 sorti en 2021, et il faut remonter au PEN-F de 2016 pour trouver un boîtier aussi ambitieux dans cette série. Le design type télémétrique est fidèle à l'esprit de la gamme, avec deux coloris argent et noir, et l'ensemble ne pèse que 393 grammes, ce qui en fait un vrai compagnon de poche pour peu que vous le montiez avec une optique compacte.
À l'intérieur, on trouve le capteur Live MOS micro 4/3 de 20,37 mégapixels associé au processeur TruePic IX et à une stabilisation sur 5 axes donnée pour 5,5 stops, le tout derrière un viseur électronique de 2,36 millions de points logé dans le coin gauche du boîtier, comme sur le PEN-F de l'époque. La vraie nouveauté est ailleurs : c'est le premier PEN protégé contre la poussière et les projections d'eau, avec une certification IPX1 qui vous évite de ranger l'appareil au premier crachin. L'écran tactile de 3 pouces est orientable, et la batterie BLS-7 promet environ 410 vues par charge.
L'autofocus utilise 121 collimateurs à détection de phase, tous en croix, avec une détection des personnes, des chats et des chiens par IA, et le mode Pro Capture grimpe à 30 images par seconde. On retrouve aussi tout l'attirail computationnel de la marque, du High Res Shot au Live ND en passant par le focus stacking, plus des profils couleur et monochrome qui imitent les rendus argentiques directement dans le boîtier. La vidéo plafonne à du Cinema 4K en 24p ou de la 4K UHD en 30p. Le boîtier nu est annoncé à 999 euros, ou 1099 euros en kit avec le 14-42mm, pour une disponibilité en France entre fin septembre et début octobre.
Ce PEN a de vrais arguments : trouver à la fois une stabilisation capteur et un boîtier protégé sous la barre des 1000 euros, c'est rare, et le look devrait faire craquer pas mal de monde. Par contre, le capteur de 20 mégapixels traîne dans les boîtiers micro 4/3 depuis bientôt dix ans, et l'absence de joystick pour l'autofocus est un peu dommage à ce tarif. Ceux qui veulent un boîtier plus costaud iront vers l'OM-5 Mark II, mieux protégé et mieux stabilisé. En tout cas on a hâte de prendre celui-ci en main, la gamme PEN nous manquait.
Le grand retour du PEN
OM Digital Solutions, la société qui a repris la division photo d'Olympus début 2021, a présenté un nouveau PEN, le premier de la gamme à porter la marque OM System. Pas de numéro de modèle ni de suffixe, l'appareil s'appelle PEN, tout court. Le dernier représentant de la famille était le PEN E-P7 sorti en 2021, et il faut remonter au PEN-F de 2016 pour trouver un boîtier aussi ambitieux dans cette série. Le design type télémétrique est fidèle à l'esprit de la gamme, avec deux coloris argent et noir, et l'ensemble ne pèse que 393 grammes, ce qui en fait un vrai compagnon de poche pour peu que vous le montiez avec une optique compacte.
Viseur et tropicalisation
À l'intérieur, on trouve le capteur Live MOS micro 4/3 de 20,37 mégapixels associé au processeur TruePic IX et à une stabilisation sur 5 axes donnée pour 5,5 stops, le tout derrière un viseur électronique de 2,36 millions de points logé dans le coin gauche du boîtier, comme sur le PEN-F de l'époque. La vraie nouveauté est ailleurs : c'est le premier PEN protégé contre la poussière et les projections d'eau, avec une certification IPX1 qui vous évite de ranger l'appareil au premier crachin. L'écran tactile de 3 pouces est orientable, et la batterie BLS-7 promet environ 410 vues par charge.
999 euros début octobre
L'autofocus utilise 121 collimateurs à détection de phase, tous en croix, avec une détection des personnes, des chats et des chiens par IA, et le mode Pro Capture grimpe à 30 images par seconde. On retrouve aussi tout l'attirail computationnel de la marque, du High Res Shot au Live ND en passant par le focus stacking, plus des profils couleur et monochrome qui imitent les rendus argentiques directement dans le boîtier. La vidéo plafonne à du Cinema 4K en 24p ou de la 4K UHD en 30p. Le boîtier nu est annoncé à 999 euros, ou 1099 euros en kit avec le 14-42mm, pour une disponibilité en France entre fin septembre et début octobre.
On en dit quoi ?
Ce PEN a de vrais arguments : trouver à la fois une stabilisation capteur et un boîtier protégé sous la barre des 1000 euros, c'est rare, et le look devrait faire craquer pas mal de monde. Par contre, le capteur de 20 mégapixels traîne dans les boîtiers micro 4/3 depuis bientôt dix ans, et l'absence de joystick pour l'autofocus est un peu dommage à ce tarif. Ceux qui veulent un boîtier plus costaud iront vers l'OM-5 Mark II, mieux protégé et mieux stabilisé. En tout cas on a hâte de prendre celui-ci en main, la gamme PEN nous manquait.