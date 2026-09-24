OM System ressuscite le PEN : hybride compact tropicalisé à 999 euros

On en dit quoi ?



Ce PEN a de vrais arguments : trouver à la fois une stabilisation capteur et un boîtier protégé sous la barre des 1000 euros, c'est rare, et le look devrait faire craquer pas mal de monde. Par contre, le capteur de 20 mégapixels traîne dans les boîtiers micro 4/3 depuis bientôt dix ans, et l'absence de joystick pour l'autofocus est un peu dommage à ce tarif. Ceux qui veulent un boîtier plus costaud iront vers l'OM-5 Mark II, mieux protégé et mieux stabilisé. En tout cas on a hâte de prendre celui-ci en main, la gamme PEN nous manquait.