Nikon Z5 IIC : un plein format à 1 549 euros sans viseur
Par Vincent Lautier - Publié le
Nikon décline son Z5 II en version allégée. Le Z5 IIC garde le capteur plein format de 24,5 mégapixels et le processeur Expeed 7 de son aîné, mais le viseur électronique disparaît complètement. Le boîtier perd 2 cm de hauteur, 80 grammes sur la balance et surtout 350 euros par rapport au tarif de lancement du Z5 II. Il arrive en France le 15 octobre.
Nikon vise ici les créateurs qui cadrent sur écran depuis toujours, ceux qui viennent du smartphone et qui n'ont jamais collé leur oeil à un viseur. La bosse caractéristique laisse du coup la place à un capot tout plat, et le cadrage passe entièrement par l'écran tactile orientable de 3,2 pouces. Pour le reste, la fiche reprend presque tout du Z5 II : autofocus avec détection des humains, des animaux, des oiseaux, des véhicules et même des poissons, suivi 3D, rafale à 30 images par seconde en obturation électronique et pré-capture qui enregistre jusqu'à une seconde avant votre déclenchement.
Le viseur n'est hélas pas le seul sacrifice. L'écran arrière passe de 2,1 millions de points à 1,04 million, soit une définition divisée par deux, alors que c'est justement lui qui doit tout faire ici. Vous perdez aussi le deuxième emplacement pour carte SD, le joystick de mise au point et le bouton AF-ON. Côté vidéo par contre, Nikon n'a presque rien retiré : 4K 30p suréchantillonnée depuis de la 6K, 4K 60p avec un recadrage APS-C, 1080p à 120 images par seconde, N-Log et N-RAW en 10 bits, plus une stabilisation donnée pour 7,5 stops.
En France, le boîtier nu est affiché à 1 549 euros, avec des précommandes déjà ouvertes et sept kits référencés au lancement chez Nikon. Les livraisons commenceront le 15 octobre. Aux États-Unis, comptez 1 399,99 dollars nu ou 1 699,95 dollars avec le zoom 24-50 mm. Le Z5 IIC devient donc le plein format le moins cher du catalogue Nikon, 350 euros sous le tarif de lancement du Z5 II, qui était arrivé à 1 899 euros au printemps 2025. La batterie EN-EL15c est donnée pour 350 vues en norme CIPA.
Nikon n'invente rien : Panasonic avec le S9 et Fujifilm avec le X-M5 ont prouvé qu'un public entier n'utilise jamais le viseur. Et pour de la vidéo, le rapport prestations-prix est franchement bon. Mais empiler l'écran dégradé, le slot unique et les commandes en moins par-dessus le viseur supprimé, ça commence à faire beaucoup pour 350 euros d'écart, d'autant que le Z5 II se négocie déjà moins cher qu'à son lancement. Si vous cadrez à l'écran comme sur votre téléphone, ce Z5 IIC est une bonne porte d'entrée vers le plein format. Pour tous les autres, le viseur du Z5 II vaut largement la différence.
C'est le viseur qui saute
Nikon vise ici les créateurs qui cadrent sur écran depuis toujours, ceux qui viennent du smartphone et qui n'ont jamais collé leur oeil à un viseur. La bosse caractéristique laisse du coup la place à un capot tout plat, et le cadrage passe entièrement par l'écran tactile orientable de 3,2 pouces. Pour le reste, la fiche reprend presque tout du Z5 II : autofocus avec détection des humains, des animaux, des oiseaux, des véhicules et même des poissons, suivi 3D, rafale à 30 images par seconde en obturation électronique et pré-capture qui enregistre jusqu'à une seconde avant votre déclenchement.
Mais qu'est-ce qu'on perd d'autre ?
Le viseur n'est hélas pas le seul sacrifice. L'écran arrière passe de 2,1 millions de points à 1,04 million, soit une définition divisée par deux, alors que c'est justement lui qui doit tout faire ici. Vous perdez aussi le deuxième emplacement pour carte SD, le joystick de mise au point et le bouton AF-ON. Côté vidéo par contre, Nikon n'a presque rien retiré : 4K 30p suréchantillonnée depuis de la 6K, 4K 60p avec un recadrage APS-C, 1080p à 120 images par seconde, N-Log et N-RAW en 10 bits, plus une stabilisation donnée pour 7,5 stops.
1 549 euros à partir du 15 octobre
En France, le boîtier nu est affiché à 1 549 euros, avec des précommandes déjà ouvertes et sept kits référencés au lancement chez Nikon. Les livraisons commenceront le 15 octobre. Aux États-Unis, comptez 1 399,99 dollars nu ou 1 699,95 dollars avec le zoom 24-50 mm. Le Z5 IIC devient donc le plein format le moins cher du catalogue Nikon, 350 euros sous le tarif de lancement du Z5 II, qui était arrivé à 1 899 euros au printemps 2025. La batterie EN-EL15c est donnée pour 350 vues en norme CIPA.
On en dit quoi ?
Nikon n'invente rien : Panasonic avec le S9 et Fujifilm avec le X-M5 ont prouvé qu'un public entier n'utilise jamais le viseur. Et pour de la vidéo, le rapport prestations-prix est franchement bon. Mais empiler l'écran dégradé, le slot unique et les commandes en moins par-dessus le viseur supprimé, ça commence à faire beaucoup pour 350 euros d'écart, d'autant que le Z5 II se négocie déjà moins cher qu'à son lancement. Si vous cadrez à l'écran comme sur votre téléphone, ce Z5 IIC est une bonne porte d'entrée vers le plein format. Pour tous les autres, le viseur du Z5 II vaut largement la différence.