Dyson CameraJet : on en sait plus sur l'origine des pannes

On en dit quoi ?



À ce tarif, les premiers clients ont raison d'attendre autre chose qu'une explication technique après plusieurs semaines de flottement. Regrouper brossage et jet dans un seul appareil est une idée intéressante, mais Dyson doit maintenant montrer qu'il sait aussi accompagner ceux qui lui ont fait confiance au lancement. Une brosse à dents haut de gamme devrait pouvoir se faire oublier autrement qu'en cessant de fonctionner.