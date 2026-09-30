Dyson CameraJet : on en sait plus sur l'origine des pannes
Par Vincent Lautier - Publié le
La brosse à dents à 479 euros de Dyson devait simplifier le nettoyage entre les dents avec une caméra et un jet automatique. Dix jours après son lancement, ses ventes étaient suspendues en France. Le fabricant donne enfin une explication plus précise aux pannes, mais les premiers acheteurs attendent toujours de retrouver la confiance dans leur appareil hors de prix.
Dyson met en cause la fabrication d'un lot de tubes qui servent au jet interdentaire, avec un défaut pouvant laisser de l'eau s'infiltrer dans l'appareil et perturber son fonctionnement. La marque parle d'un petit nombre de produits concernés, sans donner de volume permettant de mesurer l'étendue du problème. Elle assure avoir isolé ces appareils et repris la production à plein régime, avec des expéditions déjà en cours vers ses partenaires. Pour la France, aucune date précise de retour en rayon n'accompagne ces explications et la boutique officielle affiche toujours une rupture de stock.
La brosse à dents connectée avait été présentée le 1er septembre, avant l'arrêt des ventes françaises le 11 septembre. Dans sa communication du 21 septembre, Dyson évoquait encore un problème de composant sur certaines premières séries et des stocks insuffisants liés à la montée en cadence. L'explication sur les tubes donne donc enfin une origine matérielle à ces défaillances, après plusieurs semaines où les acheteurs devaient se contenter d'informations assez vagues et de rumeurs sur les réseaux sociaux (non, aucune brosse à dents n'a explosé dans la bouche de son propriétaire).
La CameraJet utilise une caméra de 100 000 pixels (donc pas beaucoup en fait, 0,1 mp dit autrement) pour repérer les espaces entre les dents et y envoyer du bain de bouche pendant le brossage. Son système analyse 28 images par seconde, et l'application MyDyson permet même de regarder l'intérieur de sa bouche en direct sur son téléphone. Dyson a consacré six ans au développement et déposé 38 brevets, avec un logiciel qui représente 16 millions de lignes de code. Sauf que toute cette technologie dépend aussi de pièces capables de garder le liquide au bon endroit, ce qui semble avoir été un peu moins bien maîtrisé sur cette série.
Les pannes peuvent arriver après plusieurs utilisations : un exemplaire essayé par nos confrères de chez Allure a fonctionné presque trois semaines avant que le jet ralentisse puis que la brosse ne s'allume plus. De genre de témoignage ne donnent pas un taux de panne, et aucun rappel général n'est annoncé à ce stade. Si vous avez un appareil concerné, Dyson vous demande de contacter son service clients et indique dans son communiqué britannique qu'un remboursement intégral est prévu pour les unités touchées. La reprise des expéditions ne règle donc pas, à elle seule, le sort des exemplaires déjà vendus.
À ce tarif, les premiers clients ont raison d'attendre autre chose qu'une explication technique après plusieurs semaines de flottement. Regrouper brossage et jet dans un seul appareil est une idée intéressante, mais Dyson doit maintenant montrer qu'il sait aussi accompagner ceux qui lui ont fait confiance au lancement. Une brosse à dents haut de gamme devrait pouvoir se faire oublier autrement qu'en cessant de fonctionner.
Un lot de tubes défectueux
Dyson met en cause la fabrication d'un lot de tubes qui servent au jet interdentaire, avec un défaut pouvant laisser de l'eau s'infiltrer dans l'appareil et perturber son fonctionnement. La marque parle d'un petit nombre de produits concernés, sans donner de volume permettant de mesurer l'étendue du problème. Elle assure avoir isolé ces appareils et repris la production à plein régime, avec des expéditions déjà en cours vers ses partenaires. Pour la France, aucune date précise de retour en rayon n'accompagne ces explications et la boutique officielle affiche toujours une rupture de stock.
La brosse à dents connectée avait été présentée le 1er septembre, avant l'arrêt des ventes françaises le 11 septembre. Dans sa communication du 21 septembre, Dyson évoquait encore un problème de composant sur certaines premières séries et des stocks insuffisants liés à la montée en cadence. L'explication sur les tubes donne donc enfin une origine matérielle à ces défaillances, après plusieurs semaines où les acheteurs devaient se contenter d'informations assez vagues et de rumeurs sur les réseaux sociaux (non, aucune brosse à dents n'a explosé dans la bouche de son propriétaire).
Beaucoup de technologie
La CameraJet utilise une caméra de 100 000 pixels (donc pas beaucoup en fait, 0,1 mp dit autrement) pour repérer les espaces entre les dents et y envoyer du bain de bouche pendant le brossage. Son système analyse 28 images par seconde, et l'application MyDyson permet même de regarder l'intérieur de sa bouche en direct sur son téléphone. Dyson a consacré six ans au développement et déposé 38 brevets, avec un logiciel qui représente 16 millions de lignes de code. Sauf que toute cette technologie dépend aussi de pièces capables de garder le liquide au bon endroit, ce qui semble avoir été un peu moins bien maîtrisé sur cette série.
Les remboursements sont prévus
Les pannes peuvent arriver après plusieurs utilisations : un exemplaire essayé par nos confrères de chez Allure a fonctionné presque trois semaines avant que le jet ralentisse puis que la brosse ne s'allume plus. De genre de témoignage ne donnent pas un taux de panne, et aucun rappel général n'est annoncé à ce stade. Si vous avez un appareil concerné, Dyson vous demande de contacter son service clients et indique dans son communiqué britannique qu'un remboursement intégral est prévu pour les unités touchées. La reprise des expéditions ne règle donc pas, à elle seule, le sort des exemplaires déjà vendus.
On en dit quoi ?
À ce tarif, les premiers clients ont raison d'attendre autre chose qu'une explication technique après plusieurs semaines de flottement. Regrouper brossage et jet dans un seul appareil est une idée intéressante, mais Dyson doit maintenant montrer qu'il sait aussi accompagner ceux qui lui ont fait confiance au lancement. Une brosse à dents haut de gamme devrait pouvoir se faire oublier autrement qu'en cessant de fonctionner.