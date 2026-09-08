Mistral AI lève 3 milliards d’euros (et accueille Samsung à son capital) : quels changements ?

TROIS MILLIARDS D’EUROS DE PLUS POUR MISTRAL

SAMSUNG ENTRE AU CAPITAL

MISTRAL A-T-IL CHANGÉ DE STRATÉGIE ?

QU’EN PENSER ?



Avec cette levée de 3 milliards d’euros et une valorisation de 21 milliards, Mistral AI confirme son statut de poids lourd européen de l’intelligence artificielle. L’arrivée de Samsung à son capital constitue également un soutien de taille pour poursuivre son développement. Désormais quelle direction prendra désormais Mistral ? La société veut à la fois développer ses propres modèles, construire des infrastructures et proposer davantage de services aux entreprises. Une stratégie plus large, qui ne signifie pas forcément qu’elle abandonne la course aux modèles les plus performants. Mais face à OpenAI, Google et aux acteurs chinois, Mistral devra encore prouver qu’elle peut rester dans le peloton de tête.

Trois ans seulement après sa création, Mistral AI continue d’attirer des sommes considérables. La firme française annonce une, soit davantage que les quelque 2,7 milliards d’euros qu’elle avait réunis depuis sa création en avril 2023.Cette opération ferait même figure de. Elle permet surtout à Mistral AI de quasiment doubler sa valorisation en seulement un an : celle-ci atteint désormais, contre 11,7 milliards lors de son précédent tour de table de septembre 2025. À l’époque, Mistral avait levé 1,7 milliard d’euros dans une opération menée par ASML, avec la participation deet devient donc l’un des actionnaires de Mistral AI. Ce rapprochement est loin d’être anodin alors que le groupe sud-coréen occupe une, notamment dans les mémoires indispensables aux infrastructures dédiées à l’IA., lancé avec le soutien de la Commission européenne afin de favoriser l’émergence de grands acteurs technologiques européens, participe également à l’opération.Pour Mistral,. Développer et entraîner des modèles toujours plus importants nécessite des milliers de GPU, mais la société investit désormais également massivement dans ses propres infrastructures et dans les services destinés aux entreprises.Lors de son lancement en 2023, Mistral se présentait avant tout comme le laboratoire européen capable de développer des modèles de pointe et de proposer une alternative aux géants américains comme OpenAI, Anthropic ou Google.Depuis,notamment avec l’arrivée de modèles chinois particulièrement performants. Dans le même temps, Mistral développe davantage son activité autour des infrastructures, des data centers et des solutions personnalisées pour les entreprises.. Mistral conteste cette vision : l’entreprise assure vouloir continuer à développer des modèles de premier plan tout en construisant l’infrastructure permettant de les déployer.Fin 2025, Mistral avait d’ailleurs présenté Mistral Large 3, entraîné sur 3 000 GPU Nvidia H200 et reposant sur une architecture de 675 milliards de paramètres, dont 41 milliards actifs.