Mistral AI lève 3 milliards d’euros (et accueille Samsung à son capital) : quels changements ?
Par Laurence - Publié le
La pépite française de l’intelligence artificielle vient de boucler une levée de fonds de 3 milliards d’euros, la plus importante jamais réalisée par une entreprise technologique européenne hors introduction en Bourse. Samsung entre au capital et la valorisation de Mistral grimpe désormais à 21 milliards d’euros. Une opération impressionnante, qui intervient pourtant au moment où la stratégie du Français commence à susciter quelques interrogations.
Trois ans seulement après sa création, Mistral AI continue d’attirer des sommes considérables. La firme française annonce une nouvelle levée de fonds de 3 milliards d’euros, soit davantage que les quelque 2,7 milliards d’euros qu’elle avait réunis depuis sa création en avril 2023.
Cette opération ferait même figure de record européen pour une entreprise technologique non cotée. Elle permet surtout à Mistral AI de quasiment doubler sa valorisation en seulement un an : celle-ci atteint désormais 21 milliards d’euros, contre 11,7 milliards lors de son précédent tour de table de septembre 2025. À l’époque, Mistral avait levé 1,7 milliard d’euros dans une opération menée par ASML, avec la participation de Nvidia, Bpifrance, Andreessen Horowitz ou encore General Catalyst.
Sans surprise, Samsung prend la tête du nouveau tour de table et devient donc l’un des actionnaires de Mistral AI. Ce rapprochement est loin d’être anodin alors que le groupe sud-coréen occupe une place centrale dans les semi-conducteurs, notamment dans les mémoires indispensables aux infrastructures dédiées à l’IA.
Le fonds Scale-up Europe, lancé avec le soutien de la Commission européenne afin de favoriser l’émergence de grands acteurs technologiques européens, participe également à l’opération.
Pour Mistral, ces milliards supplémentaires doivent permettre de financer une activité particulièrement gourmande en capitaux. Développer et entraîner des modèles toujours plus importants nécessite des milliers de GPU, mais la société investit désormais également massivement dans ses propres infrastructures et dans les services destinés aux entreprises.
C’est justement cette diversification qui commence à susciter quelques interrogations. Lors de son lancement en 2023, Mistral se présentait avant tout comme le laboratoire européen capable de développer des modèles de pointe et de proposer une alternative aux géants américains comme OpenAI, Anthropic ou Google.
Depuis, la concurrence s’est encore intensifiée, notamment avec l’arrivée de modèles chinois particulièrement performants. Dans le même temps, Mistral développe davantage son activité autour des infrastructures, des data centers et des solutions personnalisées pour les entreprises.
Un virage que certains observateurs interprètent comme un recul dans la course aux modèles les plus avancés. Mistral conteste cette vision : l’entreprise assure vouloir continuer à développer des modèles de premier plan tout en construisant l’infrastructure permettant de les déployer.
Fin 2025, Mistral avait d’ailleurs présenté Mistral Large 3, entraîné sur 3 000 GPU Nvidia H200 et reposant sur une architecture de 675 milliards de paramètres, dont 41 milliards actifs.
Avec cette levée de 3 milliards d’euros et une valorisation de 21 milliards, Mistral AI confirme son statut de poids lourd européen de l’intelligence artificielle. L’arrivée de Samsung à son capital constitue également un soutien de taille pour poursuivre son développement. Désormais quelle direction prendra désormais Mistral ? La société veut à la fois développer ses propres modèles, construire des infrastructures et proposer davantage de services aux entreprises. Une stratégie plus large, qui ne signifie pas forcément qu’elle abandonne la course aux modèles les plus performants. Mais face à OpenAI, Google et aux acteurs chinois, Mistral devra encore prouver qu’elle peut rester dans le peloton de tête.
TROIS MILLIARDS D’EUROS DE PLUS POUR MISTRAL
Trois ans seulement après sa création, Mistral AI continue d’attirer des sommes considérables. La firme française annonce une nouvelle levée de fonds de 3 milliards d’euros, soit davantage que les quelque 2,7 milliards d’euros qu’elle avait réunis depuis sa création en avril 2023.
Cette opération ferait même figure de record européen pour une entreprise technologique non cotée. Elle permet surtout à Mistral AI de quasiment doubler sa valorisation en seulement un an : celle-ci atteint désormais 21 milliards d’euros, contre 11,7 milliards lors de son précédent tour de table de septembre 2025. À l’époque, Mistral avait levé 1,7 milliard d’euros dans une opération menée par ASML, avec la participation de Nvidia, Bpifrance, Andreessen Horowitz ou encore General Catalyst.
SAMSUNG ENTRE AU CAPITAL
Sans surprise, Samsung prend la tête du nouveau tour de table et devient donc l’un des actionnaires de Mistral AI. Ce rapprochement est loin d’être anodin alors que le groupe sud-coréen occupe une place centrale dans les semi-conducteurs, notamment dans les mémoires indispensables aux infrastructures dédiées à l’IA.
Le fonds Scale-up Europe, lancé avec le soutien de la Commission européenne afin de favoriser l’émergence de grands acteurs technologiques européens, participe également à l’opération.
Pour Mistral, ces milliards supplémentaires doivent permettre de financer une activité particulièrement gourmande en capitaux. Développer et entraîner des modèles toujours plus importants nécessite des milliers de GPU, mais la société investit désormais également massivement dans ses propres infrastructures et dans les services destinés aux entreprises.
MISTRAL A-T-IL CHANGÉ DE STRATÉGIE ?
C’est justement cette diversification qui commence à susciter quelques interrogations. Lors de son lancement en 2023, Mistral se présentait avant tout comme le laboratoire européen capable de développer des modèles de pointe et de proposer une alternative aux géants américains comme OpenAI, Anthropic ou Google.
Depuis, la concurrence s’est encore intensifiée, notamment avec l’arrivée de modèles chinois particulièrement performants. Dans le même temps, Mistral développe davantage son activité autour des infrastructures, des data centers et des solutions personnalisées pour les entreprises.
Un virage que certains observateurs interprètent comme un recul dans la course aux modèles les plus avancés. Mistral conteste cette vision : l’entreprise assure vouloir continuer à développer des modèles de premier plan tout en construisant l’infrastructure permettant de les déployer.
Fin 2025, Mistral avait d’ailleurs présenté Mistral Large 3, entraîné sur 3 000 GPU Nvidia H200 et reposant sur une architecture de 675 milliards de paramètres, dont 41 milliards actifs.
QU’EN PENSER ?
Avec cette levée de 3 milliards d’euros et une valorisation de 21 milliards, Mistral AI confirme son statut de poids lourd européen de l’intelligence artificielle. L’arrivée de Samsung à son capital constitue également un soutien de taille pour poursuivre son développement. Désormais quelle direction prendra désormais Mistral ? La société veut à la fois développer ses propres modèles, construire des infrastructures et proposer davantage de services aux entreprises. Une stratégie plus large, qui ne signifie pas forcément qu’elle abandonne la course aux modèles les plus performants. Mais face à OpenAI, Google et aux acteurs chinois, Mistral devra encore prouver qu’elle peut rester dans le peloton de tête.