Mistral Large 4 : le nouveau modèle français qui veut défier OpenAI et la Chine

Mistral Large 4 entre dans l’arène

Sur les classements agrégés, [ce modèle] se place parmi les meilleurs modèles ouverts du monde

réduire l’écart

« Le Chonk » arrivera le 27 octobre

Code, finance, industrie… et même conception de puces

l’ensemble de la chaîne de valeur

Une position européenne à défendre

Qu’en penser ?



Mistral Large 4 pourrait constituer une étape importante pour l’entreprise française, surtout si les performances annoncées face aux meilleurs modèles ouverts chinois se confirment. Mais il faudra attendre le 27 octobre et la publication du modèle, de ses benchmarks détaillés et des premiers tests indépendants pour mesurer réellement le chemin parcouru. Le choix de l’open weight sera également scruté de près, compte tenu des capacités revendiquées en cybersécurité. Pour Mistral, l’enjeu dépasse désormais largement le marché français : il s’agit de démontrer que l’Europe peut encore développer ses propres modèles d’IA de premier plan.

Après plusieurs mois relativement calmes côté modèles maison, ⁠. Le précédent lancement majeur de la société remontait au mois de mai et, en août, l’entreprise française avait même commencé à proposer à ses clients des modèles développés par des sociétés tierces.Et ses ambitions sont élevées., assure l’entreprise, tandis que son cofondateur Guillaume Lample estime que Mistral est en train deavec les modèles de pointe.L'enjeu est d’autant plus important que. Arthur Mensch, patron et cofondateur de Mistral AI, a d’ailleurs affirmé lors d’une conférence à Abu Dhabi que Large 4 dépassait certains d’entre eux dans plusieurs domaines, notamment en cybersécurité. L’entreprise n’a toutefois pas encore publié suffisamment de détails permettant de vérifier précisément ces comparaisons.. Le modèle ne sera toutefois pas immédiatement accessible à tous. Mistral prévoit sa publication complète le 27 octobre 2026.D’ici là,sera proposée à certains spécialistes de la cybersécurité ainsi qu’à des autorités publiques. L’objectif est notamment de tester les capacités et les risques associés au modèle avant sa diffusion à plus grande échelle.Le sujet est loin d’être anodin. Pierre Stock, vice-président Science de Mistral, a indiqué àque Large 4 avait, lors de tests, tenté de. Ces tentatives auraient toutefois été contenues par des mécanismes logiciels.Ce point devrait alimenter. Mistral prévoit en effet de proposer Large 4 en open weight : ses poids pourront être téléchargés afin d’exécuter le modèle sur ses propres serveurs. Une approche sensiblement différente de celle d’acteurs américains qui limitent l’accès à leurs systèmes les plus performants dans ce domaine.. Selon l’entreprise, le modèle se rapproche des modèles ditsdans plusieurs domaines particulièrement exigeants : programmation, finance, analyse géospatiale, industrie manufacturière et conception de produits.Plus surprenant,. Cette compétence prend une dimension particulière au regard des partenaires et investisseurs de Mistral.La société souhaite notammentsur. Interrogé sur une éventuelle collaboration avec Samsung pour développer directement des puces, Pierre Stock n’a cependant pas souhaité commenter.Mistral précise par ailleurs, un élément important pour une entreprise qui cherche depuis sa création à incarner une alternative européenne aux géants américains de l’IA.La société parisienne reste l’une des rares entreprises du continent à vouloir concurrencer directement les grands laboratoires américains et chinois sur les modèles généralistes.Elle dispose désormaisMistral a levé 3 milliards d’euros lors de son dernier tour de table, tout en continuant à défendre une stratégie fondée sur des modèles ouverts et une infrastructure européenne.de certains dirigeants américains sur les risques existentiels liés à l’intelligence artificielle, estimant que ces prises de position pouvaient aussi servir les intérêts des acteurs déjà installés.