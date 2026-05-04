T-Mobile admet que son service satellite Starlink est moins utilisé que prévu
Par Vincent Lautier - Publié le
Quand T-Mobile a allumé son service satellite avec Starlink l'été dernier, on parlait d'un bouleversement pour les zones blanches. Sept mois plus tard, le PDG de l'opérateur sort la calculette et le verdict est moins fou que la promesse de départ. L'usage est très en dessous des attentes, et T-Mobile recale au passage l'idée d'un MVNO avec Starlink.
Srini Gopalan, le patron de T-Mobile, a lâché le morceau.
Pour rappel, T-Satellite a été lancé en juillet 2025 avec une constellation de 650 satellites en orbite basse. Pendant la phase bêta, près de 1,8 million d'utilisateurs s'étaient inscrits, avec un pic à 30 000 connexions par jour. Côté SpaceX, les chiffres annoncés au Mobile World Congress sont plus flatteurs : 16 millions d'utilisateurs uniques cumulés via tous les opérateurs partenaires, 10 millions actifs par mois et un objectif de 25 millions à la fin 2026. Des chiffres qui tranchent un peu avec le constat T-Mobile et qui restent à confirmer en conditions réelles.
L'autre annonce de Gopalan, c'est le refus catégorique d'un partenariat MVNO avec Starlink. La philosophie maison est claire : T-Mobile ne signe ce type d'accord que si ça ouvre une nouvelle clientèle.
Ce constat n'est pas une surprise. Quand on a un signal correct partout, on n'a aucune raison d'aller chercher un satellite à 1200 kilomètres au-dessus de votre tête. Le service satellite, c'est un filet de sécurité, pas un usage du quotidien. Apple le sait depuis longtemps avec son SOS d'urgence sur iPhone, et T-Mobile semble le découvrir. Gopalan le dit d'ailleurs lui-même : l'usage n'est pas forcément le meilleur indicateur de valeur, beaucoup de clients voient ça comme une assurance. Du coup, le service va peut-être servir deux fois dans une vie, mais ces deux fois-là pourraient bien avoir du sens.
Un usage limité aux parcs nationaux
Srini Gopalan, le patron de T-Mobile, a lâché le morceau.
On voit beaucoup moins d'usage que ce qu'on imaginait au départ, a-t-il expliqué. Et quand on lui demande où ça se passe vraiment, la réponse est presque drôle : la majorité des connexions arrive dans les parcs nationaux. Le patron en profite pour glisser un compliment à son directeur technique, qui a
construit un excellent réseaucapable d'absorber le trafic mobile classique. Bref, là où il y a du signal, personne ne bascule sur le satellite, logique.
Des chiffres en demi-teinte
Pour rappel, T-Satellite a été lancé en juillet 2025 avec une constellation de 650 satellites en orbite basse. Pendant la phase bêta, près de 1,8 million d'utilisateurs s'étaient inscrits, avec un pic à 30 000 connexions par jour. Côté SpaceX, les chiffres annoncés au Mobile World Congress sont plus flatteurs : 16 millions d'utilisateurs uniques cumulés via tous les opérateurs partenaires, 10 millions actifs par mois et un objectif de 25 millions à la fin 2026. Des chiffres qui tranchent un peu avec le constat T-Mobile et qui restent à confirmer en conditions réelles.
Pas de MVNO avec Starlink
L'autre annonce de Gopalan, c'est le refus catégorique d'un partenariat MVNO avec Starlink. La philosophie maison est claire : T-Mobile ne signe ce type d'accord que si ça ouvre une nouvelle clientèle.
Il ne m'apparaît pas évident qu'un MVNO avec SpaceX ou tout autre opérateur LEO remplisse ces conditions, a-t-il tranché. Pas de zone d'ombre, pas de
on y réfléchit. Le service satellite reste pour eux un produit complémentaire, vendu comme une garantie d'urgence, sans plan pour en faire une offre concurrente du forfait classique.
On en dit quoi ?
Ce constat n'est pas une surprise. Quand on a un signal correct partout, on n'a aucune raison d'aller chercher un satellite à 1200 kilomètres au-dessus de votre tête. Le service satellite, c'est un filet de sécurité, pas un usage du quotidien. Apple le sait depuis longtemps avec son SOS d'urgence sur iPhone, et T-Mobile semble le découvrir. Gopalan le dit d'ailleurs lui-même : l'usage n'est pas forcément le meilleur indicateur de valeur, beaucoup de clients voient ça comme une assurance. Du coup, le service va peut-être servir deux fois dans une vie, mais ces deux fois-là pourraient bien avoir du sens.