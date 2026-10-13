Apple déploie les bêtas 4 d’iOS 27.2, iPadOS 27.2 et macOS 27.2 (et les autres)
Par Laurence - Publié le
Pas de répit pour la Pomme qui a lancé de nouveaux produits domotiques cet après midi. Apple poursuit son cycle de développement avec une nouvelle salve de mises à jour. Ce soir, la firme déploie les quatrièmes bêtas d’iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. À mesure que les versions se succèdent, Apple continue de peaufiner ses systèmes et de préparer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, notamment autour de Siri AI (enfin pour les pays éligibles).
Apple poursuit les tests de sa prochaine mise à jour. Après une première bêta publiée le 16 septembre, puis une deuxième le 21 septembre et une troisième version, iOS 27.2 passe désormais à sa quatrième bêta.
Cette année, le calendrier est un peu particulier. Si iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, Apple est directement passée à iOS 27.2 pour les iPhone déjà commercialisés. En effet, iOS 27.1 est une version spécifique destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. Apple a confirmé que cette mise à jour intégrerait des fonctionnalités adaptées au format pliable de son nouvel appareil.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 constitue donc la prochaine évolution importante du système. La première bêta avait notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctionnalités et des profils dans Apple TV, ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français (uniquement la langue pas la disponibilité dans l'Hexagone). Les deuxième et troisième bêtas se sont montrées plus discrètes, avec principalement des ajustements et des améliorations internes.
Il reste maintenant à découvrir ce que réserve cette quatrième version. Apple pourrait poursuivre l’activation progressive de certaines fonctions, mais il faudra examiner cette nouvelle bêta pour déterminer si elle apporte des nouveautés visibles ou se concentre essentiellement sur les corrections de bugs et la stabilité.
Apple accompagne iOS 27.2 bêta 4 des nouvelles versions d’iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. Du côté de l’Apple Watch, Apple poursuit le développement des fonctionnalités liées à la nouvelle application Santé, notamment pour les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Même chose pour tvOS 27.2, alors qu’Apple a présenté une nouvelle Apple TV 4K il y. a quelques heures. Cette dernière profitera notamment des capacités de Siri AI.
Les versions destinées aux développeurs peuvent être téléchargées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac, à condition d’avoir activé les mises à jour bêta avec un compte compatible.
Apple propose également un programme distinct pour les bêtas publiques, dont le calendrier de disponibilité peut différer. Et, comme toujours, mieux vaut effectuer une sauvegarde avant l’installation. Même à ce stade du développement, des bugs, une autonomie dégradée ou des incompatibilités avec certaines applications restent possibles.
IOS 27.2 PASSE À SA QUATRIÈME BÊTA
Apple poursuit les tests de sa prochaine mise à jour. Après une première bêta publiée le 16 septembre, puis une deuxième le 21 septembre et une troisième version, iOS 27.2 passe désormais à sa quatrième bêta.
Cette année, le calendrier est un peu particulier. Si iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, Apple est directement passée à iOS 27.2 pour les iPhone déjà commercialisés. En effet, iOS 27.1 est une version spécifique destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. Apple a confirmé que cette mise à jour intégrerait des fonctionnalités adaptées au format pliable de son nouvel appareil.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 constitue donc la prochaine évolution importante du système. La première bêta avait notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctionnalités et des profils dans Apple TV, ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français (uniquement la langue pas la disponibilité dans l'Hexagone). Les deuxième et troisième bêtas se sont montrées plus discrètes, avec principalement des ajustements et des améliorations internes.
Il reste maintenant à découvrir ce que réserve cette quatrième version. Apple pourrait poursuivre l’activation progressive de certaines fonctions, mais il faudra examiner cette nouvelle bêta pour déterminer si elle apporte des nouveautés visibles ou se concentre essentiellement sur les corrections de bugs et la stabilité.
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Apple accompagne iOS 27.2 bêta 4 des nouvelles versions d’iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. Du côté de l’Apple Watch, Apple poursuit le développement des fonctionnalités liées à la nouvelle application Santé, notamment pour les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Même chose pour tvOS 27.2, alors qu’Apple a présenté une nouvelle Apple TV 4K il y. a quelques heures. Cette dernière profitera notamment des capacités de Siri AI.
Les versions destinées aux développeurs peuvent être téléchargées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac, à condition d’avoir activé les mises à jour bêta avec un compte compatible.
Apple propose également un programme distinct pour les bêtas publiques, dont le calendrier de disponibilité peut différer. Et, comme toujours, mieux vaut effectuer une sauvegarde avant l’installation. Même à ce stade du développement, des bugs, une autonomie dégradée ou des incompatibilités avec certaines applications restent possibles.
Le temps de l’installer et de la décortiquer, et on vous dit tout !