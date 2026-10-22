Airbnb : fini la vaisselle et les poubelles avant de rendre les clés
Par Vincent Lautier - Publié le
Cette mise à jour des règles de maison devrait parler à tous les voyageurs : pour les réservations effectuées à partir du 20 novembre, un propriétaire ne pourra plus exiger que vous laviez la vaisselle, retiriez les draps ou sortiez les poubelles avant de rendre les clés. La règle vaudra partout dans le monde, et les hôtes ne décolèrent pas.
Airbnb a annoncé cette semaine une refonte de sa politique sur les règles de maison. Un hôte n'aura plus le droit d'imposer au moment du départ une tâche qui demande du temps ou un vrai effort physique, et la plateforme cite elle-même la vaisselle à laver puis à ranger, les lits à défaire, la machine de linge à lancer avant de fermer la porte ou encore les sacs poubelle à transporter jusqu'au conteneur du bout de la rue, autant de consignes que pas mal de voyageurs découvraient sur une liste scotchée au frigo le dernier matin. Chaque règle devra aussi apparaître noir sur blanc dans l'annonce avant la réservation, et les pénalités que certains facturaient pour une assiette sale oubliée dans l'évier ne seront plus tolérées du tout.
Votre hôte garde quand même le droit de compter sur un minimum de savoir-vivre. Déposer la vaisselle sale dans l'évier avant de partir ne pose aucun souci au nouveau règlement, tout comme regrouper les serviettes utilisées, jeter vos déchets dans les bacs prévus ou éteindre la climatisation en partant, des gestes qui prennent deux minutes et que la plupart des gens faisaient déjà sans qu'on le leur demande. Les hôtes qui s'assiéraient sur la nouvelle règle recevront d'abord des avertissements. Si ça continue, l'annonce dégringole dans les résultats de recherche. La suspension pure et simple attend les récidivistes.
Sur les forums de propriétaires, beaucoup dénoncent une mesure injuste décidée sans la moindre concertation. Certains menacent de quitter la plateforme, d'autres préviennent qu'ils répercuteront le surcoût sur des frais de ménage déjà accusés de faire grimper la note. Le sujet est sensible depuis des années, puisque les voyageurs payent souvent un ménage facturé plusieurs dizaines d'euros tout en se voyant réclamer une partie du travail. Une étude citée par la presse américaine rappelle que l'hôtel revient moins cher qu'un Airbnb dans 24 des 30 destinations touristiques les plus courues au monde. La plateforme avait donc un sérieux problème d'image à régler.
Payer des frais de ménage parfois violents et devoir quand même passer derrière soi, c'était la double peine, et on comprend qu'Airbnb finisse par trancher. La mesure remet un peu de bon sens dans l'expérience, surtout face à des hôtels qui n'ont jamais demandé à personne de descendre ses poubelles. Mais bon, personne n'est dupe sur la suite : une partie des hôtes va gonfler ses frais de ménage pour compenser, et c'est le voyageur qui paiera la différence. Entre un séjour un peu plus cher et une check-list de corvées au réveil, le choix est quand même vite fait pour moi.
Ce qui change le 20 novembre
Airbnb a annoncé cette semaine une refonte de sa politique sur les règles de maison. Un hôte n'aura plus le droit d'imposer au moment du départ une tâche qui demande du temps ou un vrai effort physique, et la plateforme cite elle-même la vaisselle à laver puis à ranger, les lits à défaire, la machine de linge à lancer avant de fermer la porte ou encore les sacs poubelle à transporter jusqu'au conteneur du bout de la rue, autant de consignes que pas mal de voyageurs découvraient sur une liste scotchée au frigo le dernier matin. Chaque règle devra aussi apparaître noir sur blanc dans l'annonce avant la réservation, et les pénalités que certains facturaient pour une assiette sale oubliée dans l'évier ne seront plus tolérées du tout.
C'est l'effort demandé qui fait le tri
Votre hôte garde quand même le droit de compter sur un minimum de savoir-vivre. Déposer la vaisselle sale dans l'évier avant de partir ne pose aucun souci au nouveau règlement, tout comme regrouper les serviettes utilisées, jeter vos déchets dans les bacs prévus ou éteindre la climatisation en partant, des gestes qui prennent deux minutes et que la plupart des gens faisaient déjà sans qu'on le leur demande. Les hôtes qui s'assiéraient sur la nouvelle règle recevront d'abord des avertissements. Si ça continue, l'annonce dégringole dans les résultats de recherche. La suspension pure et simple attend les récidivistes.
Les hôtes crient à l'injustice
Sur les forums de propriétaires, beaucoup dénoncent une mesure injuste décidée sans la moindre concertation. Certains menacent de quitter la plateforme, d'autres préviennent qu'ils répercuteront le surcoût sur des frais de ménage déjà accusés de faire grimper la note. Le sujet est sensible depuis des années, puisque les voyageurs payent souvent un ménage facturé plusieurs dizaines d'euros tout en se voyant réclamer une partie du travail. Une étude citée par la presse américaine rappelle que l'hôtel revient moins cher qu'un Airbnb dans 24 des 30 destinations touristiques les plus courues au monde. La plateforme avait donc un sérieux problème d'image à régler.
On en dit quoi ?
Payer des frais de ménage parfois violents et devoir quand même passer derrière soi, c'était la double peine, et on comprend qu'Airbnb finisse par trancher. La mesure remet un peu de bon sens dans l'expérience, surtout face à des hôtels qui n'ont jamais demandé à personne de descendre ses poubelles. Mais bon, personne n'est dupe sur la suite : une partie des hôtes va gonfler ses frais de ménage pour compenser, et c'est le voyageur qui paiera la différence. Entre un séjour un peu plus cher et une check-list de corvées au réveil, le choix est quand même vite fait pour moi.