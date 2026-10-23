Bitchat, la messagerie qui marche sans internet ni opérateur, explose en France

On en dit quoi ?



Que le premier réseau social de l'App Store soit une application sans pub, sans algorithme et sans compte, c'est assez rigolo. Il ne faut pas pour autant lui demander plus qu'elle ne sait faire, et pour les échanges sensibles, Signal garde notre préférence. Mais bon, entre un opérateur qui tombe dix heures et des politiques qui rêvent de couper les réseaux sociaux, on comprend que les Français prennent les devants, et on peut difficilement leur donner tort.