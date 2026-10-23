Bitchat, la messagerie qui marche sans internet ni opérateur, explose en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, a lancé Bitchat il y a quinze mois dans une relative indifférence. Cette messagerie chiffrée fonctionne sans compte, sans serveur et même sans connexion à internet. Elle est devenue cette semaine la première application de la catégorie réseaux sociaux sur l'App Store français, et les raisons de ce succès sont très françaises.
Bitchat ne demande ni numéro de téléphone ni adresse mail, et ne stocke rien sur un serveur central. Les messages passent par le Bluetooth Low Energy : chaque smartphone équipé de l'application sert de relais et fait suivre les conversations de proche en proche, avec une portée d'une trentaine de mètres par saut. Plus il y a d'utilisateurs dans une zone, plus le réseau s'étend. Le tout est chiffré de bout en bout. Quand une connexion internet est disponible, l'application bascule automatiquement sur le protocole décentralisé Nostr et ses quelque 440 relais, ce qui ouvre des salons géolocalisés à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Un triple appui sur le logo efface toutes les données, une fonction pensée pour les situations tendues.
Le 21 octobre, le réseau d'Orange est resté dans les choux pendant une dizaine d'heures, troisième grosse panne nationale de l'année. Beaucoup de Français ont découvert à cette occasion qu'une messagerie pouvait se passer d'opérateur. L'autre moteur est politique, puisque Gabriel Attal a proposé sur RTL, après les manifestations du 17 octobre et les émeutes qui ont suivi, un blocage temporaire et ciblé des réseaux sociaux dans les territoires touchés. L'ancien Premier ministre avait déjà fait couper TikTok en Nouvelle-Calédonie en 2024, avant que le Conseil d'État ne retoque la mesure. Du coup, à la veille de la manifestation du samedi 24 octobre, Bitchat s'est installée dans le top 10 français toutes catégories, devant Canal+, et Jack Dorsey a salué la performance d'un simple drapeau tricolore sur X.
L'application a déjà servi au Népal et à Madagascar en 2025, puis en Iran et en Ouganda début 2026, à chaque fois pendant des coupures d'internet ou des mouvements de contestation. Elle a quand même ses limites. Le canal public est lisible par tous les utilisateurs à proximité, et le chercheur Alex Radocea avait montré dès juillet 2025 qu'on pouvait usurper l'identité d'un contact favori dans les premières versions. Le code est aussi beaucoup moins audité que celui de Signal. Il faut surtout que l'application soit installée avant la coupure, et qu'il y ait suffisamment de monde équipé autour de vous, sans quoi vos messages ne partent nulle part.
Que le premier réseau social de l'App Store soit une application sans pub, sans algorithme et sans compte, c'est assez rigolo. Il ne faut pas pour autant lui demander plus qu'elle ne sait faire, et pour les échanges sensibles, Signal garde notre préférence. Mais bon, entre un opérateur qui tombe dix heures et des politiques qui rêvent de couper les réseaux sociaux, on comprend que les Français prennent les devants, et on peut difficilement leur donner tort.
C'est le Bluetooth qui fait tout le travail
Bitchat ne demande ni numéro de téléphone ni adresse mail, et ne stocke rien sur un serveur central. Les messages passent par le Bluetooth Low Energy : chaque smartphone équipé de l'application sert de relais et fait suivre les conversations de proche en proche, avec une portée d'une trentaine de mètres par saut. Plus il y a d'utilisateurs dans une zone, plus le réseau s'étend. Le tout est chiffré de bout en bout. Quand une connexion internet est disponible, l'application bascule automatiquement sur le protocole décentralisé Nostr et ses quelque 440 relais, ce qui ouvre des salons géolocalisés à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Un triple appui sur le logo efface toutes les données, une fonction pensée pour les situations tendues.
Entre panne d'Orange et menace de blocage
Le 21 octobre, le réseau d'Orange est resté dans les choux pendant une dizaine d'heures, troisième grosse panne nationale de l'année. Beaucoup de Français ont découvert à cette occasion qu'une messagerie pouvait se passer d'opérateur. L'autre moteur est politique, puisque Gabriel Attal a proposé sur RTL, après les manifestations du 17 octobre et les émeutes qui ont suivi, un blocage temporaire et ciblé des réseaux sociaux dans les territoires touchés. L'ancien Premier ministre avait déjà fait couper TikTok en Nouvelle-Calédonie en 2024, avant que le Conseil d'État ne retoque la mesure. Du coup, à la veille de la manifestation du samedi 24 octobre, Bitchat s'est installée dans le top 10 français toutes catégories, devant Canal+, et Jack Dorsey a salué la performance d'un simple drapeau tricolore sur X.
Pas de quoi remplacer Signal
L'application a déjà servi au Népal et à Madagascar en 2025, puis en Iran et en Ouganda début 2026, à chaque fois pendant des coupures d'internet ou des mouvements de contestation. Elle a quand même ses limites. Le canal public est lisible par tous les utilisateurs à proximité, et le chercheur Alex Radocea avait montré dès juillet 2025 qu'on pouvait usurper l'identité d'un contact favori dans les premières versions. Le code est aussi beaucoup moins audité que celui de Signal. Il faut surtout que l'application soit installée avant la coupure, et qu'il y ait suffisamment de monde équipé autour de vous, sans quoi vos messages ne partent nulle part.
On en dit quoi ?
Que le premier réseau social de l'App Store soit une application sans pub, sans algorithme et sans compte, c'est assez rigolo. Il ne faut pas pour autant lui demander plus qu'elle ne sait faire, et pour les échanges sensibles, Signal garde notre préférence. Mais bon, entre un opérateur qui tombe dix heures et des politiques qui rêvent de couper les réseaux sociaux, on comprend que les Français prennent les devants, et on peut difficilement leur donner tort.