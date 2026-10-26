Temu, Shein, AliExpress : 2 euros de taxe par article dès dimanche

On en dit quoi ?



Deux euros par-ci, trois euros par-là, dit comme ça c'est indolore, mais multipliez par type d'article sur des paniers où la pièce vaut parfois moins de 5 euros et ça commence à faire. Bruxelles ne cache même pas son objectif, il s'agit moins de remplir les caisses que de ralentir la machine, et visiblement ça marche. Le t-shirt à 3 euros livré par avion depuis la Chine vit ses dernières années. Et on va dire que ça n'est probablement pas si grave.