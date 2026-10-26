Temu, Shein, AliExpress : 2 euros de taxe par article dès dimanche
Par Vincent Lautier - Publié le
L'Union européenne met en place des frais de traitement sur tous les envois de la vente en ligne expédiés depuis un pays hors UE, quelle que soit la valeur du panier cette fois. Officiellement, ce sont les plateformes qui doivent les payer, pas vous. Mais on a vu cet été comment ça se passe en pratique, et vos commandes chinoises devraient coûter un peu plus cher.
Le feuilleton douanier continue. Depuis juillet, chaque colis de moins de 150 euros expédié d'un pays tiers paye un droit forfaitaire de 3 euros, et voilà qu'au 1er novembre s'ajoutent 2 euros de « frais de traitement de l'Union », applicables cette fois à toute la vente à distance, même au-dessus de 150 euros. Les douaniers croulent sous les paquets, 5,9 milliards de petits colis sont entrés en Europe en 2025, ça représente 180 paquets par seconde, jour et nuit, dont 93 % en provenance de Chine. Et le volume a quadruplé en trois ans à peine.
Attention au mode de calcul, parce qu'il est vicieux. Les 2 euros tombent pour chaque catégorie d'articles présente dans un paquet, pas pour le paquet lui-même. Trois t-shirts identiques vous coûtent donc 2 euros de frais, mais trois objets différents en coûtent 6, et le panier Temu type, celui où on glisse une coque, un câble et deux gadgets dont on se demande encore pourquoi, va morfler. Bruxelles reverra le montant tous les deux ans, en attendant que tout soit remis à plat en juillet 2028 avec la grande réforme douanière, celle qui supprimera la franchise des 150 euros comme la taxe de 3 euros. Les marchandises passées par des entrepôts agréés sur le continent payeront alors moins cher, et Shein a senti le vent venir en se construisant un entrepôt géant en Pologne, 740 000 mètres carrés quand même.
Pas vous, en théorie. Le texte européen interdit de facturer ces frais directement au client final, c'est aux plateformes, aux vendeurs ou à leurs transporteurs de les régler. Mais personne ne leur interdit d'augmenter les prix, et on a déjà la réponse depuis cet été. AliExpress et Temu ont fondu les 3 euros de juillet dans leurs tarifs, Shein a préféré encaisser, son panier moyen n'a bougé que de 1 %. Et pendant ce temps, d'après Bercy, les flux de petits colis ont reculé d'un bon tiers en un mois.
Deux euros par-ci, trois euros par-là, dit comme ça c'est indolore, mais multipliez par type d'article sur des paniers où la pièce vaut parfois moins de 5 euros et ça commence à faire. Bruxelles ne cache même pas son objectif, il s'agit moins de remplir les caisses que de ralentir la machine, et visiblement ça marche. Le t-shirt à 3 euros livré par avion depuis la Chine vit ses dernières années. Et on va dire que ça n'est probablement pas si grave.
Une deuxième couche en quatre mois
Le feuilleton douanier continue. Depuis juillet, chaque colis de moins de 150 euros expédié d'un pays tiers paye un droit forfaitaire de 3 euros, et voilà qu'au 1er novembre s'ajoutent 2 euros de « frais de traitement de l'Union », applicables cette fois à toute la vente à distance, même au-dessus de 150 euros. Les douaniers croulent sous les paquets, 5,9 milliards de petits colis sont entrés en Europe en 2025, ça représente 180 paquets par seconde, jour et nuit, dont 93 % en provenance de Chine. Et le volume a quadruplé en trois ans à peine.
Par article, pas par colis
Attention au mode de calcul, parce qu'il est vicieux. Les 2 euros tombent pour chaque catégorie d'articles présente dans un paquet, pas pour le paquet lui-même. Trois t-shirts identiques vous coûtent donc 2 euros de frais, mais trois objets différents en coûtent 6, et le panier Temu type, celui où on glisse une coque, un câble et deux gadgets dont on se demande encore pourquoi, va morfler. Bruxelles reverra le montant tous les deux ans, en attendant que tout soit remis à plat en juillet 2028 avec la grande réforme douanière, celle qui supprimera la franchise des 150 euros comme la taxe de 3 euros. Les marchandises passées par des entrepôts agréés sur le continent payeront alors moins cher, et Shein a senti le vent venir en se construisant un entrepôt géant en Pologne, 740 000 mètres carrés quand même.
Mais qui va payer ?
Pas vous, en théorie. Le texte européen interdit de facturer ces frais directement au client final, c'est aux plateformes, aux vendeurs ou à leurs transporteurs de les régler. Mais personne ne leur interdit d'augmenter les prix, et on a déjà la réponse depuis cet été. AliExpress et Temu ont fondu les 3 euros de juillet dans leurs tarifs, Shein a préféré encaisser, son panier moyen n'a bougé que de 1 %. Et pendant ce temps, d'après Bercy, les flux de petits colis ont reculé d'un bon tiers en un mois.
On en dit quoi ?
Deux euros par-ci, trois euros par-là, dit comme ça c'est indolore, mais multipliez par type d'article sur des paniers où la pièce vaut parfois moins de 5 euros et ça commence à faire. Bruxelles ne cache même pas son objectif, il s'agit moins de remplir les caisses que de ralentir la machine, et visiblement ça marche. Le t-shirt à 3 euros livré par avion depuis la Chine vit ses dernières années. Et on va dire que ça n'est probablement pas si grave.