Voitures hybrides : l'Europe demande à la Chine de lever le pied

On en dit quoi ?



C'est quand même l'histoire d'un problème que Bruxelles a en partie créé toute seule. En surtaxant l'électrique chinois jusqu'à 45 % tout en laissant l'hybride à 10 %, la Commission a laissé une porte grande ouverte, et il ne fallait pas être grand économiste pour deviner que BYD et ses compatriotes allaient s'y engouffrer. Sauf que le précédent japonais donne aussi la suite du film : les quotas avaient poussé Toyota et Honda à produire en Europe, et certains constructeurs chinois rachètent déjà des usines en sous-production sur le continent. Au bout du compte, ces voitures seront simplement assemblées chez nous, avec des emplois européens à la clé, et on imagine bien que c'est exactement ce que Bruxelles cherche.