Taxe sur les petits colis : Shein et Temu ont déjà trouvé la parade, Bercy contre-attaque

On en dit quoi ?



C'est devenu une habitude. On vote une taxe pour freiner les géants chinois du e-commerce, et quelques jours plus tard le contournement est en place. Le problème de fond, c'est qu'une mesure nationale ne peut rien contre des entreprises qui opèrent à l'échelle européenne. Tant que Bruxelles ne bouge pas pour de bon, chaque initiative française reviendra à déplacer le problème d'un aéroport à un autre. Et pendant ce temps, ce sont les salariés de la logistique qui trinquent, pas Shein.