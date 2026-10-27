Instagram lance Features, des vidéos de 90 minutes pour attaquer YouTube

On en dit quoi ?



Instagram a l'audience, les Reels comme produit d'appel et maintenant les téléviseurs, donc sur le papier le plan tient debout. Mais sans argent sur la table, difficile d'imaginer un podcasteur installé lâcher YouTube et son partage publicitaire pour un format encore en test. IGTV avait déjà tenté le coup, et on sait comment ça s'est terminé. Pour nous, rien ne change de toute façon, le test est réservé aux États-Unis et aucune date n'est avancée pour l'Europe. On va donc regarder ce duel de loin, en attendant de voir si Meta finit par sortir le chéquier.