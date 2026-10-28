Intel rachète Classiq pour 2,3 milliards, record absolu du quantique

On en dit quoi ?



Pour le coup, la logique se tient. Intel a payé très cher son retard sur l'IA et préfère signer un chèque de 2,3 milliards maintenant plutôt que de courir derrière Nvidia une deuxième fois dans dix ans. Mais bon, le précédent Habana Labs rappelle qu'arriver tôt ne garantit rien, et sur l'exécution, le groupe n'a pas brillé ces dernières années. Mettre la main sur un logiciel que BMW ou HSBC utilisent déjà est quand même le choix le plus sensé qu'on pouvait lui souhaiter : dans le quantique, c'est peut-être la couche logicielle qui décidera du gagnant, comme CUDA l'a fait pour Nvidia. Pour une fois, Intel joue avec un coup d'avance.