Starlink : Elon Musk veut 100 000 satellites, dix fois la flotte actuelle

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir un peu de démesure dans ce 100 000 balancé un dimanche soir sur X, comme on lâcherait la couleur d'une future coque. L'ambition est réelle, les V3 le sont tout autant. N'empêche : entre les 15 000 satellites réellement autorisés et l'objectif affiché de 100 000, le gouffre est tel que ni la FCC ni la physique de l'orbite basse ne le combleront sur un claquement de doigts. Une chose ne fait pas de doute. Le ciel se transforme lentement en infrastructure privée, et Apple se prépare à y accrocher ses téléphones. Du coup, une vraie question : qui prendra encore le temps de regarder les étoiles le jour où 100 000 lampions de SpaceX scintilleront entre elles et nous ?