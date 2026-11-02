Le fils de Steve Jobs parie sur l'Ozempic pour lutter contre le cancer

On en dit quoi ?



Reed Jobs n'a pas choisi l'oncologie par calcul. Il avait douze ans quand son père est tombé malade, et toute sa trajectoire découle de là, ce qui donne à son discours un poids que n'ont pas les grandes annonces habituelles de la Silicon Valley. Prudence quand même sur les GLP-1, les données face au cancer restent observationnelles et rien ne prouve à ce jour un effet anticancéreux direct. L'idée d'un cancer qu'on gère comme une maladie chronique, elle, tient la route. C'est moins vendeur qu'une promesse de guérison, et c'est exactement pour ça qu'on y croit un peu plus.