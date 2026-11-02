Meta tease un robot humanoïde fabriqué en Chine en trois mois

On en dit quoi ?



Pour le coup, cette réponse officielle colle mal avec les recrutements. Préparer une fabrication en série tout en répétant qu'aucun robot ne sera vendu laisse la porte ouverte, sans date et sans prix. Sachant à quel point la robotique est le sujet des 10 prochaines années dans le monde de la tech, on n'imagine mal Meta ne pas s'agiter fort sur le sujet.