Meta lance Muse, son nouvel agent IA personnel sur iPhone

UN AGENT IA QUI TRAVAILLE À VOTRE PLACE

QUID DE LA FRANCE ?

UNE NOUVELLE CONCURRENCE POUR SIRI ?

QU’EN PENSER ?



Avec Muse, Meta veut aller au-delà du simple chatbot et proposer un véritable agent IA personnel capable d’agir pour l’utilisateur. Un terrain sur lequel Siri sera particulièrement attendu, alors que les assistants deviennent de plus en plus autonomes.

Après les chatbots capables de répondre à des questions, l'heure est désormais aux. C'est ainsi ce que Meta veut proposer avec Muse.: l’utilisateur échange avec une intelligence artificielle présentée sous une forme plus personnelle, mais celle-ci est surtout conçue pour prendre en charge différentes tâches du quotidien.. Il est possible de choisir le nom et l’avatar de son agent, afin de donner à Muse une identité différente selon les préférences de chacun. Le service est également accessible depuis un Mac en passant par le Web.Une formule payante permet d’augmenter le nombre d’utilisations.. Meta indique que d’autres pays seront ajoutés progressivement, sans donner davantage de précisions sur le calendrier. Cette nouvelle application s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe, qui cherche à. Meta avait d’ailleurs déjà renforcé son offre sur ordinateur le mois dernier avec une application plus complète sur Mac.Le timing est assez intéressant puisque Muse arrive alors qu’. Mais les deux approches restent pour l’instant assez différentes.Le nouvel assistant d’Apple doit être capable de comprendre davantage le contexte personnel de l’utilisateur et d’effectuer certaines actions dans les applications. Muse se présente davantage comme un véritable agent autonome, dans la même tendance que les solutions développées parLa frontière entre assistant personnel et agent IA devient toutefois de plus en plus mince. À mesure que ces systèmes gagnent en autonomie, répondre à une question ne suffit plus :