Meta lance Muse, son nouvel agent IA personnel sur iPhone
Par Laurence - Publié le
Meta continue de multiplier les portes d’entrée vers l’intelligence artificielle. Le groupe vient de lancer Muse, un nouvel agent IA disponible sous la forme d’une application dédiée sur iPhone et capable d’effectuer certaines tâches à la place de l’utilisateur. Une nouvelle concurrence pour Siri, même si Apple ne joue pas encore exactement sur le même terrain.
Après les chatbots capables de répondre à des questions, l'heure est désormais aux agents IA, conçus pour aller plus loin et réaliser différentes actions à la demande de l’utilisateur. C'est ainsi ce que Meta veut proposer avec Muse. Le principe n'est pas sans rappeler celui de Grok Bot : l’utilisateur échange avec une intelligence artificielle présentée sous une forme plus personnelle, mais celle-ci est surtout conçue pour prendre en charge différentes tâches du quotidien.
Meta pousse d’ailleurs assez loin cette personnification. Il est possible de choisir le nom et l’avatar de son agent, afin de donner à Muse une identité différente selon les préférences de chacun. Le service est également accessible depuis un Mac en passant par le Web. L’utilisation est gratuite, mais avec des limites hebdomadaires. Une formule payante permet d’augmenter le nombre d’utilisations.
Pour l’instant, l’application Muse est uniquement disponible aux États-Unis sur l’App Store. Meta indique que d’autres pays seront ajoutés progressivement, sans donner davantage de précisions sur le calendrier. Cette nouvelle application s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe, qui cherche à rendre ses services d’IA accessibles indépendamment de Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp. Meta avait d’ailleurs déjà renforcé son offre sur ordinateur le mois dernier avec une application plus complète sur Mac.
Le timing est assez intéressant puisque Muse arrive alors qu’Apple s’apprête à faire évoluer profondément Siri avec Siri AI. Mais les deux approches restent pour l’instant assez différentes.
Le nouvel assistant d’Apple doit être capable de comprendre davantage le contexte personnel de l’utilisateur et d’effectuer certaines actions dans les applications. Muse se présente davantage comme un véritable agent autonome, dans la même tendance que les solutions développées par OpenAI, Anthropic ou SpaceXAI.
La frontière entre assistant personnel et agent IA devient toutefois de plus en plus mince. À mesure que ces systèmes gagnent en autonomie, répondre à une question ne suffit plus : ils doivent désormais être capables d’agir.
Avec Muse, Meta veut aller au-delà du simple chatbot et proposer un véritable agent IA personnel capable d’agir pour l’utilisateur. Un terrain sur lequel Siri sera particulièrement attendu, alors que les assistants deviennent de plus en plus autonomes.
UN AGENT IA QUI TRAVAILLE À VOTRE PLACE
Après les chatbots capables de répondre à des questions, l'heure est désormais aux agents IA, conçus pour aller plus loin et réaliser différentes actions à la demande de l’utilisateur. C'est ainsi ce que Meta veut proposer avec Muse. Le principe n'est pas sans rappeler celui de Grok Bot : l’utilisateur échange avec une intelligence artificielle présentée sous une forme plus personnelle, mais celle-ci est surtout conçue pour prendre en charge différentes tâches du quotidien.
Meta pousse d’ailleurs assez loin cette personnification. Il est possible de choisir le nom et l’avatar de son agent, afin de donner à Muse une identité différente selon les préférences de chacun. Le service est également accessible depuis un Mac en passant par le Web. L’utilisation est gratuite, mais avec des limites hebdomadaires. Une formule payante permet d’augmenter le nombre d’utilisations.
QUID DE LA FRANCE ?
Pour l’instant, l’application Muse est uniquement disponible aux États-Unis sur l’App Store. Meta indique que d’autres pays seront ajoutés progressivement, sans donner davantage de précisions sur le calendrier. Cette nouvelle application s’inscrit dans une stratégie plus large du groupe, qui cherche à rendre ses services d’IA accessibles indépendamment de Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp. Meta avait d’ailleurs déjà renforcé son offre sur ordinateur le mois dernier avec une application plus complète sur Mac.
UNE NOUVELLE CONCURRENCE POUR SIRI ?
Le timing est assez intéressant puisque Muse arrive alors qu’Apple s’apprête à faire évoluer profondément Siri avec Siri AI. Mais les deux approches restent pour l’instant assez différentes.
Le nouvel assistant d’Apple doit être capable de comprendre davantage le contexte personnel de l’utilisateur et d’effectuer certaines actions dans les applications. Muse se présente davantage comme un véritable agent autonome, dans la même tendance que les solutions développées par OpenAI, Anthropic ou SpaceXAI.
La frontière entre assistant personnel et agent IA devient toutefois de plus en plus mince. À mesure que ces systèmes gagnent en autonomie, répondre à une question ne suffit plus : ils doivent désormais être capables d’agir.
QU’EN PENSER ?
Avec Muse, Meta veut aller au-delà du simple chatbot et proposer un véritable agent IA personnel capable d’agir pour l’utilisateur. Un terrain sur lequel Siri sera particulièrement attendu, alors que les assistants deviennent de plus en plus autonomes.