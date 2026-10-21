Unitree dévoile un robot garde du corps maître en kung-fu
Par Laurence - Publié le
Après les robots capables de courir, de danser ou de faire du patin à glace, Unitree passe à la vitesse supérieure. Le constructeur chinois vient de présenter le H2-X Kung Fu Legend Guardian, un robot humanoïde qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction.
Unitree vient de publier une courte mais impressionnante vidéo présentant les capacités physiques de son nouveau H2-X. Dès les premières séquences, le robot enchaîne coups de poing et coups de genou contre des voitures abandonnées dans une casse. La scène rappelle davantage un jeu vidéo de combat qu’une démonstration industrielle.
Mais Unitree souhaite surtout mettre en avant les capacités de protection de son humanoïde. Dans d’autres séquences, le H2-X intervient pour protéger une personne lors d’une tentative d’agression. Il est également présenté comme capable de soulever un véhicule pour dégager quelqu’un coincé dessous.
Le constructeur affirme que son robot peut sauter depuis une plateforme située à quatre mètres de hauteur. Des performances spectaculaires, même si la vidéo ne permet pas vraiment de déterminer dans quelles conditions ces mouvements pourraient être reproduits en situation réelle.
Le H2-X repose sur la plateforme H2, déjà utilisée par Unitree pour ses robots humanoïdes. Le modèle H2 mesure environ 1,80 mètre et peut être équipé d’une puce Nvidia Jetson AGX Thor, destinée aux applications d’intelligence artificielle et de robotique. Son prix débute à 29 900 dollars.
Concernant le nouveau H2-X, les informations restent beaucoup plus limitées. Unitree annonce une capacité à rester debout pendant environ huit heures entre deux charges. Mais là encore il convient de nuancer car cette durée ne correspond pas nécessairement à huit heures de déplacements ou de combats. Le fabricant n’a communiqué ni fiche technique complète, ni tarif, ni calendrier de commercialisation.
Malgré les images impressionnantes, le H2-X ressemble davantage à une démonstration technologique qu’à un produit prêt à être commercialisé. Déployer un robot capable d’intervenir physiquement face à une personne soulève de nombreuses questions de sécurité et de responsabilité.
Sa commercialisation comme garde du corps personnel nécessiterait notamment de répondre à des exigences réglementaires particulièrement strictes. Unitree n’a d’ailleurs pas précisé si ce modèle serait un jour proposé au grand public.
Le constructeur poursuit parallèlement ses recherches avec Nvidia et Sharpa. Les trois entreprises ont annoncé au Computex 2026 une collaboration autour de la plateforme H2+, destinée aux prochaines générations de robots humanoïdes.
Unitree multiplie les démonstrations spectaculaires, explorant désormais la protection rapprochée. Mais maîtriser le kung-fu dans un labo ne suffit pas pour assurer la sécurité d’une personne. Si pour le moment, le H2-X impressionne par ses capacités physiques, lui confier sa sécurité semble encore prématuré.
Un robot qui se prend pour Bruce Lee
Unitree vient de publier une courte mais impressionnante vidéo présentant les capacités physiques de son nouveau H2-X. Dès les premières séquences, le robot enchaîne coups de poing et coups de genou contre des voitures abandonnées dans une casse. La scène rappelle davantage un jeu vidéo de combat qu’une démonstration industrielle.
Mais Unitree souhaite surtout mettre en avant les capacités de protection de son humanoïde. Dans d’autres séquences, le H2-X intervient pour protéger une personne lors d’une tentative d’agression. Il est également présenté comme capable de soulever un véhicule pour dégager quelqu’un coincé dessous.
Le constructeur affirme que son robot peut sauter depuis une plateforme située à quatre mètres de hauteur. Des performances spectaculaires, même si la vidéo ne permet pas vraiment de déterminer dans quelles conditions ces mouvements pourraient être reproduits en situation réelle.
Huit heures d’autonomie annoncées
Le H2-X repose sur la plateforme H2, déjà utilisée par Unitree pour ses robots humanoïdes. Le modèle H2 mesure environ 1,80 mètre et peut être équipé d’une puce Nvidia Jetson AGX Thor, destinée aux applications d’intelligence artificielle et de robotique. Son prix débute à 29 900 dollars.
Concernant le nouveau H2-X, les informations restent beaucoup plus limitées. Unitree annonce une capacité à rester debout pendant environ huit heures entre deux charges. Mais là encore il convient de nuancer car cette durée ne correspond pas nécessairement à huit heures de déplacements ou de combats. Le fabricant n’a communiqué ni fiche technique complète, ni tarif, ni calendrier de commercialisation.
Un véritable garde du corps ? Pas encore !
Malgré les images impressionnantes, le H2-X ressemble davantage à une démonstration technologique qu’à un produit prêt à être commercialisé. Déployer un robot capable d’intervenir physiquement face à une personne soulève de nombreuses questions de sécurité et de responsabilité.
Sa commercialisation comme garde du corps personnel nécessiterait notamment de répondre à des exigences réglementaires particulièrement strictes. Unitree n’a d’ailleurs pas précisé si ce modèle serait un jour proposé au grand public.
Le constructeur poursuit parallèlement ses recherches avec Nvidia et Sharpa. Les trois entreprises ont annoncé au Computex 2026 une collaboration autour de la plateforme H2+, destinée aux prochaines générations de robots humanoïdes.
Qu’en penser ?
Unitree multiplie les démonstrations spectaculaires, explorant désormais la protection rapprochée. Mais maîtriser le kung-fu dans un labo ne suffit pas pour assurer la sécurité d’une personne. Si pour le moment, le H2-X impressionne par ses capacités physiques, lui confier sa sécurité semble encore prématuré.