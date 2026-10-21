Unitree dévoile un robot garde du corps maître en kung-fu

Un robot qui se prend pour Bruce Lee

Huit heures d’autonomie annoncées

Un véritable garde du corps ? Pas encore !

Qu’en penser ?



Unitree multiplie les démonstrations spectaculaires, explorant désormais la protection rapprochée. Mais maîtriser le kung-fu dans un labo ne suffit pas pour assurer la sécurité d’une personne. Si pour le moment, le H2-X impressionne par ses capacités physiques, lui confier sa sécurité semble encore prématuré.

Unitree vient de publier une courte mais impressionnante vidéo présentant les capacités physiques de son nouveau H2-X. Dès les premières séquences,La scène rappelle davantage un jeu vidéo de combat qu’une démonstration industrielle.MaisDans d’autres séquences, le H2-X intervient pour protéger une personne lors d’une tentative d’agression. Il est également présenté comme capable de soulever un véhicule pour dégager quelqu’un coincé dessous.Des performances spectaculaires, même si la vidéo ne permet pas vraiment de déterminer dans quelles conditions ces mouvements pourraient être reproduits en situation réelle.Le H2-X repose sur la plateforme H2, déjà utilisée par Unitree pour ses robots humanoïdes. Le modèle H2 mesure environet peut être équipé d’une puce Nvidia Jetson AGX Thor, destinée aux applications d’intelligence artificielle et de robotique.Concernant le nouveau H2-X, les informations restent beaucoup plus limitées.Mais là encore il convient de nuancer car cette durée ne correspond pas nécessairement à huit heures de déplacements ou de combats.Malgré les images impressionnantes, le H2-X ressemble davantage à unee qu’à un produit prêt à être commercialisé. Déployer un robot capable d’intervenir physiquement face à une personne soulève de nombreuses questions de sécurité et de responsabilité.Unitree n’a d’ailleurs pas précisé si ce modèle serait un jour proposé au grand public.Le constructeur poursuit parallèlement ses. Les trois entreprises ont annoncé au Computex 2026 une collaboration autour de la plateforme H2+, destinée aux prochaines générations de robots humanoïdes.