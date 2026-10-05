Certains iPhone 18 Pro Max perdent le réseau : Apple obligée de les remplacer

QU’EN PENSER ?



Un bug logiciel quelques semaines après le lancement d’un nouvel iPhone n’aurait rien de très exceptionnel. Le fait qu’un appareil déjà touché doive être physiquement remplacé est en revanche beaucoup plus inhabituel. Apple semble avoir trouvé le moyen d’empêcher la panne de se produire avec iOS 27.0.1 et de nouveaux réglages opérateur, mais il reste désormais à comprendre pourquoi une simple perte de réseau peut rendre nécessaire le remplacement complet de l’iPhone.