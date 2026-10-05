Certains iPhone 18 Pro Max perdent le réseau : Apple obligée de les remplacer
Par Laurence - Publié le
Apple vient de confirmer un problème plutôt gênant touchant certains iPhone 18 Pro Max aux États-Unis pour le moment. Sur le réseau AT&T, un certain nombre d’appareils peuvent perdre totalement leur connexion cellulaire. Et si la panne s’est déjà produite, une simple mise à jour ne suffira pas : l’iPhone devra être remplacé. Quid de ce nouveau bug ?
À peine quelques semaines après son lancement, les bugs continuent : l’iPhone 18 Pro Max rencontre un problème de connexion cellulaire chez certains utilisateurs américains. Depuis plusieurs jours, des clients d’AT&T expliquent que leur nouvel iPhone perd soudainement l’accès au réseau de l’opérateur.
Il leur est impossible de passer ou recevoir des appels, d’envoyer des SMS ou d’utiliser les données mobiles. La mention SOS apparaît alors dans la barre d’état de l’iPhone. Apple a désormais reconnu officiellement le problème auprès de 9to5Mac. Elle indique avoir identifié un dysfonctionnement concernant un
Apple avait justement publié iOS 27.0.1 cette semaine et recommande désormais vivement à tous les utilisateurs US d’iPhone 18 Pro Max d’installer cette version.
La firme a déployé parallèlement une mise à jour des réglages opérateur spécifique. Celle-ci doit s’installer automatiquement sur les appareils concernés au cours des quatorze prochains jours. Il est également possible de tenter de déclencher son installation immédiatement en se rendant dans Réglages > Général > Informations.
Selon elle, la combinaison d’iOS 27.0.1 et des nouveaux réglages opérateur devrait permettre d’éviter que le problème ne se produise sur d’autres appareils. Mais ces mises à jour ont une limite et non des moindres : elles ne permettent pas de réparer les iPhone qui ont déjà perdu leur connexion au réseau.
Et c’est probablement le point le plus surprenant de l'histoire. Si un iPhone 18 Pro Max a déjà été victime du problème et ne parvient plus à se connecter au réseau AT&T, Apple indique qu’un remplacement matériel est nécessaire. Une restauration d’iOS ou l’installation des nouvelles mises à jour ne permettra donc pas de retrouver le service. Pour le moment, on ne connait pas le nombre exact d’iPhone concernés ni la nature du problème matériel provoquant cette perte définitive de connectivité.
Comment expliquer ce nouveau bug ? Faut-il s'attendre à une extension dans d'autres pays ou pas ? Petite précision toutefois : aux États-Unis, l’iPhone 18 Pro Max utilise encore un modem Qualcomm, alors que l’iPhone 18 Pro est équipé du modem C2 conçu par Apple.
Or, d’après les informations disponibles, l’iPhone 18 Pro ne semble pas touché par cette panne sur le réseau AT&T. Seul le modèle Pro Max est concerné. Cela ne permet évidemment pas d’en conclure que le modem Qualcomm est directement responsable : le problème pourrait tout aussi bien provenir d’un autre composant ou de l’interaction entre le matériel, iOS et le réseau de l’opérateur. Mais cela permet de circonscrire le problème... et de ne pas
trop craindre pour chez nous.
Un bug logiciel quelques semaines après le lancement d’un nouvel iPhone n’aurait rien de très exceptionnel. Le fait qu’un appareil déjà touché doive être physiquement remplacé est en revanche beaucoup plus inhabituel. Apple semble avoir trouvé le moyen d’empêcher la panne de se produire avec iOS 27.0.1 et de nouveaux réglages opérateur, mais il reste désormais à comprendre pourquoi une simple perte de réseau peut rendre nécessaire le remplacement complet de l’iPhone.
Des iPhone 18 Pro Max bloqués en mode SOS
À peine quelques semaines après son lancement, les bugs continuent : l’iPhone 18 Pro Max rencontre un problème de connexion cellulaire chez certains utilisateurs américains. Depuis plusieurs jours, des clients d’AT&T expliquent que leur nouvel iPhone perd soudainement l’accès au réseau de l’opérateur.
Il leur est impossible de passer ou recevoir des appels, d’envoyer des SMS ou d’utiliser les données mobiles. La mention SOS apparaît alors dans la barre d’état de l’iPhone. Apple a désormais reconnu officiellement le problème auprès de 9to5Mac. Elle indique avoir identifié un dysfonctionnement concernant un
petit nombred’iPhone 18 Pro Max utilisés sur le réseau AT&T et susceptible de provoquer une perte complète du service cellulaire.
iOS 27.0.1 doit empêcher le problème de se produire
Apple avait justement publié iOS 27.0.1 cette semaine et recommande désormais vivement à tous les utilisateurs US d’iPhone 18 Pro Max d’installer cette version.
La firme a déployé parallèlement une mise à jour des réglages opérateur spécifique. Celle-ci doit s’installer automatiquement sur les appareils concernés au cours des quatorze prochains jours. Il est également possible de tenter de déclencher son installation immédiatement en se rendant dans Réglages > Général > Informations.
Selon elle, la combinaison d’iOS 27.0.1 et des nouveaux réglages opérateur devrait permettre d’éviter que le problème ne se produise sur d’autres appareils. Mais ces mises à jour ont une limite et non des moindres : elles ne permettent pas de réparer les iPhone qui ont déjà perdu leur connexion au réseau.
Et c’est probablement le point le plus surprenant de l'histoire. Si un iPhone 18 Pro Max a déjà été victime du problème et ne parvient plus à se connecter au réseau AT&T, Apple indique qu’un remplacement matériel est nécessaire. Une restauration d’iOS ou l’installation des nouvelles mises à jour ne permettra donc pas de retrouver le service. Pour le moment, on ne connait pas le nombre exact d’iPhone concernés ni la nature du problème matériel provoquant cette perte définitive de connectivité.
Le modem Qualcomm au cœur du problème ?
Comment expliquer ce nouveau bug ? Faut-il s'attendre à une extension dans d'autres pays ou pas ? Petite précision toutefois : aux États-Unis, l’iPhone 18 Pro Max utilise encore un modem Qualcomm, alors que l’iPhone 18 Pro est équipé du modem C2 conçu par Apple.
Or, d’après les informations disponibles, l’iPhone 18 Pro ne semble pas touché par cette panne sur le réseau AT&T. Seul le modèle Pro Max est concerné. Cela ne permet évidemment pas d’en conclure que le modem Qualcomm est directement responsable : le problème pourrait tout aussi bien provenir d’un autre composant ou de l’interaction entre le matériel, iOS et le réseau de l’opérateur. Mais cela permet de circonscrire le problème... et de ne pas
QU’EN PENSER ?
Un bug logiciel quelques semaines après le lancement d’un nouvel iPhone n’aurait rien de très exceptionnel. Le fait qu’un appareil déjà touché doive être physiquement remplacé est en revanche beaucoup plus inhabituel. Apple semble avoir trouvé le moyen d’empêcher la panne de se produire avec iOS 27.0.1 et de nouveaux réglages opérateur, mais il reste désormais à comprendre pourquoi une simple perte de réseau peut rendre nécessaire le remplacement complet de l’iPhone.