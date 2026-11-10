Instagram étend à toute la planète son IA qui estime votre âge
Par Vincent Lautier - Publié le
L'IA d'Instagram qui estime l'âge des utilisateurs quitte sa poignée de pays de départ pour toute la planète. Un compte jugé trop jeune bascule en version ado, profil privé et messagerie verrouillée, peu importe la date de naissance inscrite. Et si la machine se trompe, personne ne sait trop à qui se plaindre.
Meta a lancé cette technologie aux États-Unis en avril 2025 avant de l'étendre au printemps dernier à l'Union européenne et au Brésil, votre profil était donc déjà ausculté par chez nous, sans que grand monde s'en aperçoive. Depuis le 9 novembre, elle tourne dans tous les pays où Instagram existe. Pour estimer votre âge, l'IA fouille tout ce qui traîne sur le compte, la bio, les légendes, les commentaires, et se régale des détails qui ne mentent pas, le copain qui souhaite un joyeux quatorzième anniversaire ou l'allusion à la classe de troisième. La chasse aux moins de 13 ans, interdits de plateforme, va encore plus loin puisque Meta analyse jusqu'à la taille et la structure osseuse sur les photos, en jurant qu'il n'y a là aucune reconnaissance faciale, personne n'est identifié.
Un compte repéré passe en version ado, sans discussion. Le profil repasse en privé et les inconnus ne peuvent plus lui écrire. L'application impose aussi une limite de temps quotidienne, masque les commentaires blessants et ouvre la porte au contrôle parental. Des millions d'adolescents supplémentaires devraient y passer selon Meta, qui enverra ce mois-ci une notification aux parents américains pour vérifier l'âge déclaré par leur progéniture. Par contre, pour l'adulte classé ado par erreur, aucune procédure détaillée, et aucun taux d'erreur publié non plus, Meta se dit juste « encouragée par les résultats ». Facebook y passe progressivement, et Threads aura droit à la même moulinette d'ici la fin de l'année.
Meta a signé en août un accord avec 52 procureurs généraux américains, qui lui coûtera jusqu'à 18 milliards de dollars pour solder des poursuites l'accusant de nuire aux jeunes, avec l'engagement de mieux repérer les ados. Cette extension mondiale arrive donc à point. La société en profite pour pousser son idée fixe, une vérification d'âge faite par les boutiques d'applications plutôt que par chaque réseau. En Australie, Instagram exploite déjà la tranche d'âge transmise par l'App Store quand les parents ont configuré l'iPhone de leur enfant. Elle invite même TikTok et YouTube à adopter les mêmes pratiques, ce qui est assez culotté vu la facture qu'elle vient de régler pour les siennes.
Mieux protéger les ados, personne ne va s'y opposer, et les 18 milliards de l'accord ont dû aider Meta à trouver la motivation. Ce qui pose problème, c'est le reste. Une IA qui jauge votre âge sur vos photos et vos commentaires, sans le moindre chiffre de fiabilité publié ni recours clair, ça va fabriquer de belles situations absurdes. L'adulte au visage juvénile qui retrouve sa messagerie verrouillée du jour au lendemain appréciera.
Trahi par un joyeux anniversaire
Meta a lancé cette technologie aux États-Unis en avril 2025 avant de l'étendre au printemps dernier à l'Union européenne et au Brésil, votre profil était donc déjà ausculté par chez nous, sans que grand monde s'en aperçoive. Depuis le 9 novembre, elle tourne dans tous les pays où Instagram existe. Pour estimer votre âge, l'IA fouille tout ce qui traîne sur le compte, la bio, les légendes, les commentaires, et se régale des détails qui ne mentent pas, le copain qui souhaite un joyeux quatorzième anniversaire ou l'allusion à la classe de troisième. La chasse aux moins de 13 ans, interdits de plateforme, va encore plus loin puisque Meta analyse jusqu'à la taille et la structure osseuse sur les photos, en jurant qu'il n'y a là aucune reconnaissance faciale, personne n'est identifié.
Direction le compte ado
Un compte repéré passe en version ado, sans discussion. Le profil repasse en privé et les inconnus ne peuvent plus lui écrire. L'application impose aussi une limite de temps quotidienne, masque les commentaires blessants et ouvre la porte au contrôle parental. Des millions d'adolescents supplémentaires devraient y passer selon Meta, qui enverra ce mois-ci une notification aux parents américains pour vérifier l'âge déclaré par leur progéniture. Par contre, pour l'adulte classé ado par erreur, aucune procédure détaillée, et aucun taux d'erreur publié non plus, Meta se dit juste « encouragée par les résultats ». Facebook y passe progressivement, et Threads aura droit à la même moulinette d'ici la fin de l'année.
Pourquoi Meta accélère
Meta a signé en août un accord avec 52 procureurs généraux américains, qui lui coûtera jusqu'à 18 milliards de dollars pour solder des poursuites l'accusant de nuire aux jeunes, avec l'engagement de mieux repérer les ados. Cette extension mondiale arrive donc à point. La société en profite pour pousser son idée fixe, une vérification d'âge faite par les boutiques d'applications plutôt que par chaque réseau. En Australie, Instagram exploite déjà la tranche d'âge transmise par l'App Store quand les parents ont configuré l'iPhone de leur enfant. Elle invite même TikTok et YouTube à adopter les mêmes pratiques, ce qui est assez culotté vu la facture qu'elle vient de régler pour les siennes.
On en dit quoi ?
Mieux protéger les ados, personne ne va s'y opposer, et les 18 milliards de l'accord ont dû aider Meta à trouver la motivation. Ce qui pose problème, c'est le reste. Une IA qui jauge votre âge sur vos photos et vos commentaires, sans le moindre chiffre de fiabilité publié ni recours clair, ça va fabriquer de belles situations absurdes. L'adulte au visage juvénile qui retrouve sa messagerie verrouillée du jour au lendemain appréciera.