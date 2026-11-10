Instagram étend à toute la planète son IA qui estime votre âge

On en dit quoi ?



Mieux protéger les ados, personne ne va s'y opposer, et les 18 milliards de l'accord ont dû aider Meta à trouver la motivation. Ce qui pose problème, c'est le reste. Une IA qui jauge votre âge sur vos photos et vos commentaires, sans le moindre chiffre de fiabilité publié ni recours clair, ça va fabriquer de belles situations absurdes. L'adulte au visage juvénile qui retrouve sa messagerie verrouillée du jour au lendemain appréciera.