Meta supprime une centaine de postes en France, un tiers de la filiale

On en dit quoi ?



Un tiers des effectifs en France contre 10 % au niveau mondial, la répartition n'est pas très flatteuse pour Paris. La vitrine du grand laboratoire d'IA parisien ne protège plus personne depuis que son fondateur est parti voir ailleurs. Et puis Meta ne coupe pas ces postes pour éponger des pertes, l'argent existe. Il part juste dans les puces d'AMD et dans le béton des centres de données, et les salariés français se retrouvent quand même à régler une partie de la note.