LUMIX SHX1 : Panasonic cache une caméra de cinéma dans un cube d'un kilo, à 5 199 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Panasonic ajoute une caméra de cinéma à la famille LUMIX, une grande première en vingt-cinq ans. La SHX1 glisse un capteur plein format 6K dans un boîtier de métal qui enregistre aussi bien en Blackmagic RAW qu'en Apple ProRes RAW, sans enregistreur externe. Elle arrivera en France en janvier 2027, au prix de 5 199 euros.
Panasonic connaît très bien le cinéma. Ses caméras VARICAM ont tourné des films et des documentaires pendant des années, et le LUMIX S1H avait déjà rapproché les hybrides du plateau en 2019. La SHX1 pousse la logique un cran plus loin. Son boîtier cube en aluminium et magnésium pèse 984 grammes, un gros ventilateur évacue la chaleur, et l'écran tactile de 3 pouces posé sur le dessus s'incline ou se déploie sur le côté. Le capteur, lui, est un CMOS plein format partiellement empilé qui filme en 6K. Comptez 15 stops de plage dynamique en V-Log une fois le Dynamic Range Boost activé, un autofocus à détection de phase sur 779 points et une stabilisation sur 5 axes qui se passe très bien d'un objectif stabilisé.
Plutôt que d'imposer son propre flux de travail, Panasonic est allé se brancher sur ceux des autres. L'ARRI LogC3 est préinstallé à côté du V-Log, de quoi glisser la SHX1 en caméra B sur un tournage ARRI sans se battre avec l'étalonnage. Le Blackmagic RAW s'enregistre directement sur un SSD USB externe et se monte dans DaVinci Resolve sans la moindre conversion. L'Apple ProRes RAW, lui, s'écrit en interne sur une carte CFexpress Type B, sans enregistreur à visser sur la cage. Ajoutez l'enregistrement Open Gate, qui exploite toute la surface du capteur et fera le bonheur des objectifs anamorphiques, et le son 32 bits flottants capté en interne. La conception thermique autorise même la 4K 120p sans aucune limite de durée.
La caméra arrivera en janvier 2027 au prix public conseillé de 5 199 euros. Un kit à 5 999 euros ajoutera la poignée XLR AU-XHU1, vendue 649 euros seule, et la poignée de commande AU-GRP1, facturée 499 euros. Panasonic prépare aussi une unité de production en direct pour le premier semestre 2027, qui transformera la SHX1 en caméra PTZ de qualité cinéma pilotable à distance, ainsi qu'un zoom motorisé conçu pour ce boîtier. Les batteries micro V-Mount font leur apparition chez LUMIX, tout comme les sorties 12G-SDI et la prise timecode qui rassureront les équipes multicaméras.
Panasonic a compris une chose que beaucoup de constructeurs refusent encore d'admettre : personne ne choisit une caméra pour son format maison. En parlant couramment ARRI, Blackmagic et Apple, la SHX1 peut s'installer dans à peu près n'importe quelle production sans rien casser, et c'est sa vraie force. On regrette quand même l'absence de filtre ND intégré, qui obligera à passer par des filtres externes sur un boîtier pourtant pensé pour aller vite. À ce tarif, il n'y a de toute façon pas grand monde en face. Panasonic signe un retour très crédible dans le cinéma.
C'est l'héritière des VARICAM
Panasonic connaît très bien le cinéma. Ses caméras VARICAM ont tourné des films et des documentaires pendant des années, et le LUMIX S1H avait déjà rapproché les hybrides du plateau en 2019. La SHX1 pousse la logique un cran plus loin. Son boîtier cube en aluminium et magnésium pèse 984 grammes, un gros ventilateur évacue la chaleur, et l'écran tactile de 3 pouces posé sur le dessus s'incline ou se déploie sur le côté. Le capteur, lui, est un CMOS plein format partiellement empilé qui filme en 6K. Comptez 15 stops de plage dynamique en V-Log une fois le Dynamic Range Boost activé, un autofocus à détection de phase sur 779 points et une stabilisation sur 5 axes qui se passe très bien d'un objectif stabilisé.
Mais c'est quoi l'idée ?
Plutôt que d'imposer son propre flux de travail, Panasonic est allé se brancher sur ceux des autres. L'ARRI LogC3 est préinstallé à côté du V-Log, de quoi glisser la SHX1 en caméra B sur un tournage ARRI sans se battre avec l'étalonnage. Le Blackmagic RAW s'enregistre directement sur un SSD USB externe et se monte dans DaVinci Resolve sans la moindre conversion. L'Apple ProRes RAW, lui, s'écrit en interne sur une carte CFexpress Type B, sans enregistreur à visser sur la cage. Ajoutez l'enregistrement Open Gate, qui exploite toute la surface du capteur et fera le bonheur des objectifs anamorphiques, et le son 32 bits flottants capté en interne. La conception thermique autorise même la 4K 120p sans aucune limite de durée.
5 199 euros en janvier
La caméra arrivera en janvier 2027 au prix public conseillé de 5 199 euros. Un kit à 5 999 euros ajoutera la poignée XLR AU-XHU1, vendue 649 euros seule, et la poignée de commande AU-GRP1, facturée 499 euros. Panasonic prépare aussi une unité de production en direct pour le premier semestre 2027, qui transformera la SHX1 en caméra PTZ de qualité cinéma pilotable à distance, ainsi qu'un zoom motorisé conçu pour ce boîtier. Les batteries micro V-Mount font leur apparition chez LUMIX, tout comme les sorties 12G-SDI et la prise timecode qui rassureront les équipes multicaméras.
On en dit quoi ?
Panasonic a compris une chose que beaucoup de constructeurs refusent encore d'admettre : personne ne choisit une caméra pour son format maison. En parlant couramment ARRI, Blackmagic et Apple, la SHX1 peut s'installer dans à peu près n'importe quelle production sans rien casser, et c'est sa vraie force. On regrette quand même l'absence de filtre ND intégré, qui obligera à passer par des filtres externes sur un boîtier pourtant pensé pour aller vite. À ce tarif, il n'y a de toute façon pas grand monde en face. Panasonic signe un retour très crédible dans le cinéma.