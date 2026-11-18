On en dit quoi ?



Panasonic a compris une chose que beaucoup de constructeurs refusent encore d'admettre : personne ne choisit une caméra pour son format maison. En parlant couramment ARRI, Blackmagic et Apple, la SHX1 peut s'installer dans à peu près n'importe quelle production sans rien casser, et c'est sa vraie force. On regrette quand même l'absence de filtre ND intégré, qui obligera à passer par des filtres externes sur un boîtier pourtant pensé pour aller vite. À ce tarif, il n'y a de toute façon pas grand monde en face. Panasonic signe un retour très crédible dans le cinéma.