Mac mini M6 : Apple supprime le module SSD amovible

On en dit quoi ?



Perdre cette possibilité est agaçant, même pour ceux qui n'auraient jamais ouvert leur Mac eux-mêmes et auraient confié l'opération à un réparateur. On peut apprécier les débits du 512 Go sans trouver acceptable ce retour en arrière, surtout sur un ordinateur de bureau à plus de 1 000 euros. La modularité, relative, du M4 méritait clairement d'être conservée.