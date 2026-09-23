Mac mini M6 : Apple supprime le module SSD amovible
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a retiré au Mac mini une possibilité appréciée sur la génération M4 : remplacer son stockage interne sans dessouder les puces. Les modèles M6 et M5 Pro reviennent à une mémoire flash soudée à la carte mère, alors que les premiers essais montrent aussi un écart de vitesse entre les versions 256 et 512 Go. Le choix à la commande devient donc encore moins anodin.
Le Mac mini M4 avait permis à des fabricants de proposer des modules de remplacement, avec lesquels vous pouviez acheter une petite capacité chez Apple puis augmenter le stockage plus tard. Le format était propriétaire, loin du SSD M.2 que l'on installe dans un PC, mais cette possibilité existait et pouvait éviter de payer les options du constructeur. Sur les nouveaux modèles, les démontages montrent que les puces NAND, qui conservent vos fichiers, sont directement soudées à la carte mère. Il n'y a donc plus de module à retirer, et les pièces conçues pour le M4 ne peuvent tout simplement pas s'y installer.
Le modèle M6 de 256 Go ne possède qu'une puce de mémoire flash, alors que la version 512 Go en utilise deux, avec des débits qui passent à peu près du simple au double. Dans Blackmagic Disk Speed Test, le petit SSD atteint environ 3 Go/s en écriture et 3,2 Go/s en lecture, contre autour de 6 à 6,5 Go/s pour le 512 Go. Apple annonce bien un stockage jusqu'à deux fois plus rapide, mais les acheteurs du modèle de base ne profiteront pas de ce gain dans les mêmes proportions.
Il faut quand même relativiser : le SSD de 256 Go n'est pas devenu plus lent que celui du M4. Il se situe dans les mêmes ordres de grandeur, avec même un progrès face au précédent 256 Go dans les mesures disponibles. Ces écarts se voient surtout dans les gros transferts, beaucoup moins pour consulter ses mails ou travailler sur un document.
Disponible en France depuis le 22 septembre, le Mac mini M6 démarre à 1 049 euros avec 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Vous pouvez bien sûr choisir davantage de place dès la commande, mais compter sur un module compatible à installer dans quelques années n'est plus une option. Un SSD externe permet toujours d'ajouter de la capacité, au prix d'un boîtier et d'un port occupé sur le bureau.
Perdre cette possibilité est agaçant, même pour ceux qui n'auraient jamais ouvert leur Mac eux-mêmes et auraient confié l'opération à un réparateur. On peut apprécier les débits du 512 Go sans trouver acceptable ce retour en arrière, surtout sur un ordinateur de bureau à plus de 1 000 euros. La modularité, relative, du M4 méritait clairement d'être conservée.
Des puces soudées
Le Mac mini M4 avait permis à des fabricants de proposer des modules de remplacement, avec lesquels vous pouviez acheter une petite capacité chez Apple puis augmenter le stockage plus tard. Le format était propriétaire, loin du SSD M.2 que l'on installe dans un PC, mais cette possibilité existait et pouvait éviter de payer les options du constructeur. Sur les nouveaux modèles, les démontages montrent que les puces NAND, qui conservent vos fichiers, sont directement soudées à la carte mère. Il n'y a donc plus de module à retirer, et les pièces conçues pour le M4 ne peuvent tout simplement pas s'y installer.
256 Go en retrait
Le modèle M6 de 256 Go ne possède qu'une puce de mémoire flash, alors que la version 512 Go en utilise deux, avec des débits qui passent à peu près du simple au double. Dans Blackmagic Disk Speed Test, le petit SSD atteint environ 3 Go/s en écriture et 3,2 Go/s en lecture, contre autour de 6 à 6,5 Go/s pour le 512 Go. Apple annonce bien un stockage jusqu'à deux fois plus rapide, mais les acheteurs du modèle de base ne profiteront pas de ce gain dans les mêmes proportions.
Il faut quand même relativiser : le SSD de 256 Go n'est pas devenu plus lent que celui du M4. Il se situe dans les mêmes ordres de grandeur, avec même un progrès face au précédent 256 Go dans les mesures disponibles. Ces écarts se voient surtout dans les gros transferts, beaucoup moins pour consulter ses mails ou travailler sur un document.
Un choix à l'achat
Disponible en France depuis le 22 septembre, le Mac mini M6 démarre à 1 049 euros avec 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Vous pouvez bien sûr choisir davantage de place dès la commande, mais compter sur un module compatible à installer dans quelques années n'est plus une option. Un SSD externe permet toujours d'ajouter de la capacité, au prix d'un boîtier et d'un port occupé sur le bureau.
On en dit quoi ?
Perdre cette possibilité est agaçant, même pour ceux qui n'auraient jamais ouvert leur Mac eux-mêmes et auraient confié l'opération à un réparateur. On peut apprécier les débits du 512 Go sans trouver acceptable ce retour en arrière, surtout sur un ordinateur de bureau à plus de 1 000 euros. La modularité, relative, du M4 méritait clairement d'être conservée.