On en dit quoi ?



Payer plus et payer plus tôt, c'est la partie facile. Les profils les plus courtisés, comme les architectes de Vera Rubin ou les équipes CUDA, ne resteront pas pour une poignée d'actions décotées si personne ne leur dit qui dirigera l'entreprise dans six mois. Colette Kress a d'ailleurs conclu la réunion d'un on gère volontariste. Tant que le conseil n'aura pas tranché entre un successeur et un retour de Jensen Huang, ces augmentations servent surtout à gagner du temps.