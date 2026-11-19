Nvidia augmente tout le monde pour faire oublier le départ de Jensen Huang
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour sa première réunion générale à la tête de Nvidia, Colette Kress a annoncé aux salariés des augmentations et des actions supplémentaires dès décembre, avec plusieurs mois d'avance sur le calendrier habituel. L'objectif est assez clair : retenir des ingénieurs très courtisés, alors qu'une partie de l'entreprise réclame ouvertement le retour de son fondateur.
La directrice financière devenue patronne par intérim s'est retrouvée face aux équipes pour la première fois depuis l'éviction de Jensen Huang. Environ 700 questions avaient été envoyées à l'avance, et celle qui revenait le plus souvent ne concernait ni la stratégie ni la Chine, mais la rémunération. D'après les échanges que Wired a pu consulter, la réponse est tombée en quelques minutes : augmentations et actions supplémentaires pour tout le monde en décembre. Colette Kress a expliqué vouloir que chacun se sente bien dans l'entreprise et arrête de s'inquiéter pour sa paie, et le cofondateur Chris Malachowsky est venu jurer que la culture maison survivrait au départ de son ancien patron. Les montants, eux, restent secrets.
Nvidia paie une grande partie de ses quelque 49 000 salariés en actions versées progressivement sur plusieurs années, un système qui a fabriqué des ingénieurs millionnaires pendant l'envolée de l'IA. Le titre a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis son record d'octobre. Du coup, les actions promises valent bien moins qu'à leur attribution, et l'argument qui retenait tout ce petit monde perd pas mal de sa force. En avançant les attributions, l'entreprise distribue plus de titres à budget égal, avec l'espoir qu'un rebond du cours rende l'opération très intéressante. La concurrence, elle, n'attend pas : AMD recrute, les laboratoires d'IA comme OpenAI aussi, et Anthropic fait son entrée en Bourse cette semaine.
Il y a aussi un calcul politique derrière ce chèque. Près de 9 000 personnes se présentant comme des employés de Nvidia ont signé la lettre ouverte qui réclame le retour de Jensen Huang, et le conseil d'administration reste divisé sur la question. Tout le monde a en tête le précédent OpenAI de 2023, quand la quasi-totalité des équipes avait menacé de démissionner après l'éviction de Sam Altman, rappelé cinq jours plus tard. Rassurer sur la paie, c'est retirer ce levier des mains des mécontents. Sur le reste, les salariés repartent les mains vides : aucun successeur désigné, une enquête interne toujours en cours, la SEC qui se penche sur les informations données aux investisseurs et des auditions au Congrès prévues début décembre.
Payer plus et payer plus tôt, c'est la partie facile. Les profils les plus courtisés, comme les architectes de Vera Rubin ou les équipes CUDA, ne resteront pas pour une poignée d'actions décotées si personne ne leur dit qui dirigera l'entreprise dans six mois. Colette Kress a d'ailleurs conclu la réunion d'un
La paie avant tout
La directrice financière devenue patronne par intérim s'est retrouvée face aux équipes pour la première fois depuis l'éviction de Jensen Huang. Environ 700 questions avaient été envoyées à l'avance, et celle qui revenait le plus souvent ne concernait ni la stratégie ni la Chine, mais la rémunération. D'après les échanges que Wired a pu consulter, la réponse est tombée en quelques minutes : augmentations et actions supplémentaires pour tout le monde en décembre. Colette Kress a expliqué vouloir que chacun se sente bien dans l'entreprise et arrête de s'inquiéter pour sa paie, et le cofondateur Chris Malachowsky est venu jurer que la culture maison survivrait au départ de son ancien patron. Les montants, eux, restent secrets.
Une action qui a fondu
Nvidia paie une grande partie de ses quelque 49 000 salariés en actions versées progressivement sur plusieurs années, un système qui a fabriqué des ingénieurs millionnaires pendant l'envolée de l'IA. Le titre a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis son record d'octobre. Du coup, les actions promises valent bien moins qu'à leur attribution, et l'argument qui retenait tout ce petit monde perd pas mal de sa force. En avançant les attributions, l'entreprise distribue plus de titres à budget égal, avec l'espoir qu'un rebond du cours rende l'opération très intéressante. La concurrence, elle, n'attend pas : AMD recrute, les laboratoires d'IA comme OpenAI aussi, et Anthropic fait son entrée en Bourse cette semaine.
Une fronde à désamorcer
Il y a aussi un calcul politique derrière ce chèque. Près de 9 000 personnes se présentant comme des employés de Nvidia ont signé la lettre ouverte qui réclame le retour de Jensen Huang, et le conseil d'administration reste divisé sur la question. Tout le monde a en tête le précédent OpenAI de 2023, quand la quasi-totalité des équipes avait menacé de démissionner après l'éviction de Sam Altman, rappelé cinq jours plus tard. Rassurer sur la paie, c'est retirer ce levier des mains des mécontents. Sur le reste, les salariés repartent les mains vides : aucun successeur désigné, une enquête interne toujours en cours, la SEC qui se penche sur les informations données aux investisseurs et des auditions au Congrès prévues début décembre.
On en dit quoi ?
Payer plus et payer plus tôt, c'est la partie facile. Les profils les plus courtisés, comme les architectes de Vera Rubin ou les équipes CUDA, ne resteront pas pour une poignée d'actions décotées si personne ne leur dit qui dirigera l'entreprise dans six mois. Colette Kress a d'ailleurs conclu la réunion d'un
on gèrevolontariste. Tant que le conseil n'aura pas tranché entre un successeur et un retour de Jensen Huang, ces augmentations servent surtout à gagner du temps.