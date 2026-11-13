Nvidia : Donald Trump veut Tim Cook, Elon Musk et Pavel Durov s’en mêlent !

Qu’en penser ?



En quelques jours, Nvidia est passée du statut de symbole de la réussite de l’intelligence artificielle à celui d’entreprise confrontée à une crise de gouvernance sans précédent. La démission de Jensen Huang, après 33 années à la tête du groupe, ouvre une succession particulièrement délicate.



Les ennuis de Jensen Huang pourraient également se poursuivre sur le terrain politique. L’ancien patron de Nvidia a été appelé à témoigner devant le Congrès américain dans les prochaines semaines, afin de répondre aux questions concernant les éventuelles implications de sa relation avec Alice Huang pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette dernière est soupçonnée d’entretenir des liens avec les services de renseignement chinois, des accusations qui n’ont toutefois pas été établies.



Pour le moment, il est difficile de savoir quelles nouvelles informations pourraient émerger avant ces auditions. Mais la démission brutale de Jensen Huang pourrait avoir des répercussions importantes sur l’ensemble de l’industrie technologique américaine, compte tenu du rôle central de Nvidia dans le développement de l’intelligence artificielle..