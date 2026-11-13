Nvidia : Donald Trump veut Tim Cook, Elon Musk et Pavel Durov s’en mêlent !
Par Laurence - Publié le
La succession de Jensen Huang chez Nvidia prend une tournure pour le moins inattendue. Pour le moment, c’est Colette Kress, l’actuelle directrice financière de Nvidia, qui assure la direction générale par intérim. Alors que le géant des puces pour l’IA vient de perdre son dirigeant historique, Donald Trump propose tout simplement de le remplacer par Tim Cook. De son côté, Elon Musk se dit prêt à accueillir Jensen Huang, tandis que le nom de Johny Srouji circule également. Une situation assez improbable pour l’une des entreprises les plus puissantes au monde.
Il n’aura pas fallu longtemps pour que Donald Trump s’invite dans le débat sur la succession de Jensen Huang. Quelques heures après l’annonce officielle de sa démission, le président américain a publié un message sur Truth Social pour désigner celui qu’il considère comme son successeur idéal.
Et son choix s’est porté sur Tim Cook, l’ancien CEO d’Apple !
Une déclaration pour le moins surprenante, même si les relations entre les deux hommes sont particulièrement bonnes depuis plusieurs années. Tim Cook a quitté la direction générale d’Apple le 1er septembre dernier, laissant sa place à John Ternus. Il occupe désormais le poste de président exécutif du conseil d’administration. Rien n’indique toutefois que Tim Cook souhaite prendre la direction de Nvidia, ni même qu’il ait été contacté par l’entreprise.
Mais Tim Cook n’est pas le seul dirigeant d’Apple dont le nom circule. Selon Semafor, Nvidia envisagerait également de proposer le poste de directeur général à Johny Srouji, l’un des principaux artisans du développement des processeurs Apple Silicon.
Présent chez Apple depuis 2008, il a supervisé la conception des puces utilisées dans les iPhone, iPad et Mac. Nommé Chief Hardware Officer en avril dernier, Johny Srouji occupe une place particulièrement importante dans l’organisation de Cupertino. Son recrutement constituerait donc un coup plutôt spectaculaire pour Nvidia, mais également une perte majeure pour Apple. Il fait régulièrement l'objet de rumeurs de ce style ces dernières années. Toutefois, aucune négociation n’a été confirmée et rien ne permet d’affirmer que le dirigeant serait intéressé par cette proposition.
Et comme si la situation n’était pas suffisamment mouvementée, Elon Musk a lui aussi décidé de participer aux discussions. Sur X, le milliardaire a répondu à une publication suggérant qu’il devrait recruter Jensen Huang après son départ de Nvidia. Sa réponse a été particulièrement courte et sans ambages :
Cette déclaration a rapidement fait réagir, compte tenu des liens étroits entre les entreprises d’Elon Musk et Nvidia. Tesla et xAI utilisent notamment d’importantes quantités de processeurs Nvidia pour leurs infrastructures d’intelligence artificielle. L’arrivée de Jensen Huang dans l’une de ces entreprises constituerait évidemment un événement majeur. Mais là encore, il ne s’agit pas d’une proposition d’embauche officielle, simplement d’une déclaration publique d’Elon Musk.
Et puisqu’il semble désormais impossible de parler de Nvidia sans qu’un milliardaire de la tech intervienne, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a lui aussi décidé de commenter l’affaire. Dans une autre publication, il ironise sur les révélations concernant la relation de Jensen Huang avec une femme soupçonnée de travailler pour les services de renseignement chinois.
Le milliardaire estime ainsi, sur le ton de la plaisanterie, qu’il est injuste que certains dirigeants aient davantage de possibilités de rencontres grâce aux agences d’espionnage. Mais Pavel Durov ne s’arrête pas là. Il réserve également une petite pique aux responsables politiques français. Forcément, l'allusion a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux.
En quelques jours, Nvidia est passée du statut de symbole de la réussite de l’intelligence artificielle à celui d’entreprise confrontée à une crise de gouvernance sans précédent. La démission de Jensen Huang, après 33 années à la tête du groupe, ouvre une succession particulièrement délicate.
Les ennuis de Jensen Huang pourraient également se poursuivre sur le terrain politique. L’ancien patron de Nvidia a été appelé à témoigner devant le Congrès américain dans les prochaines semaines, afin de répondre aux questions concernant les éventuelles implications de sa relation avec Alice Huang pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette dernière est soupçonnée d’entretenir des liens avec les services de renseignement chinois, des accusations qui n’ont toutefois pas été établies.
Pour le moment, il est difficile de savoir quelles nouvelles informations pourraient émerger avant ces auditions. Mais la démission brutale de Jensen Huang pourrait avoir des répercussions importantes sur l’ensemble de l’industrie technologique américaine, compte tenu du rôle central de Nvidia dans le développement de l’intelligence artificielle..
Donald Trump veut Tim Cook à la tête de Nvidia
Il n’aura pas fallu longtemps pour que Donald Trump s’invite dans le débat sur la succession de Jensen Huang. Quelques heures après l’annonce officielle de sa démission, le président américain a publié un message sur Truth Social pour désigner celui qu’il considère comme son successeur idéal.
Et son choix s’est porté sur Tim Cook, l’ancien CEO d’Apple !
Maintenant que Jensen Huang, qui a fait un travail fantastique, a démissionné, il n’y a qu’un seul homme pour le remplacer : Tim Cook d’Apple, a déclaré Donald Trump, avant d’ajouter qu’une légende devait en remplacer une autre.
Une déclaration pour le moins surprenante, même si les relations entre les deux hommes sont particulièrement bonnes depuis plusieurs années. Tim Cook a quitté la direction générale d’Apple le 1er septembre dernier, laissant sa place à John Ternus. Il occupe désormais le poste de président exécutif du conseil d’administration. Rien n’indique toutefois que Tim Cook souhaite prendre la direction de Nvidia, ni même qu’il ait été contacté par l’entreprise.
Nvidia pourrait aussi débaucher Johny Srouji chez Apple
Mais Tim Cook n’est pas le seul dirigeant d’Apple dont le nom circule. Selon Semafor, Nvidia envisagerait également de proposer le poste de directeur général à Johny Srouji, l’un des principaux artisans du développement des processeurs Apple Silicon.
Présent chez Apple depuis 2008, il a supervisé la conception des puces utilisées dans les iPhone, iPad et Mac. Nommé Chief Hardware Officer en avril dernier, Johny Srouji occupe une place particulièrement importante dans l’organisation de Cupertino. Son recrutement constituerait donc un coup plutôt spectaculaire pour Nvidia, mais également une perte majeure pour Apple. Il fait régulièrement l'objet de rumeurs de ce style ces dernières années. Toutefois, aucune négociation n’a été confirmée et rien ne permet d’affirmer que le dirigeant serait intéressé par cette proposition.
Elon Musk propose de récupérer Jensen Huang !
Et comme si la situation n’était pas suffisamment mouvementée, Elon Musk a lui aussi décidé de participer aux discussions. Sur X, le milliardaire a répondu à une publication suggérant qu’il devrait recruter Jensen Huang après son départ de Nvidia. Sa réponse a été particulièrement courte et sans ambages :
Ce serait un honneur.
Cette déclaration a rapidement fait réagir, compte tenu des liens étroits entre les entreprises d’Elon Musk et Nvidia. Tesla et xAI utilisent notamment d’importantes quantités de processeurs Nvidia pour leurs infrastructures d’intelligence artificielle. L’arrivée de Jensen Huang dans l’une de ces entreprises constituerait évidemment un événement majeur. Mais là encore, il ne s’agit pas d’une proposition d’embauche officielle, simplement d’une déclaration publique d’Elon Musk.
Pavel Durov réclame lui aussi son espionne !
Et puisqu’il semble désormais impossible de parler de Nvidia sans qu’un milliardaire de la tech intervienne, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a lui aussi décidé de commenter l’affaire. Dans une autre publication, il ironise sur les révélations concernant la relation de Jensen Huang avec une femme soupçonnée de travailler pour les services de renseignement chinois.
Le milliardaire estime ainsi, sur le ton de la plaisanterie, qu’il est injuste que certains dirigeants aient davantage de possibilités de rencontres grâce aux agences d’espionnage. Mais Pavel Durov ne s’arrête pas là. Il réserve également une petite pique aux responsables politiques français. Forcément, l'allusion a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux.
Qu’en penser ?
En quelques jours, Nvidia est passée du statut de symbole de la réussite de l’intelligence artificielle à celui d’entreprise confrontée à une crise de gouvernance sans précédent. La démission de Jensen Huang, après 33 années à la tête du groupe, ouvre une succession particulièrement délicate.
Les ennuis de Jensen Huang pourraient également se poursuivre sur le terrain politique. L’ancien patron de Nvidia a été appelé à témoigner devant le Congrès américain dans les prochaines semaines, afin de répondre aux questions concernant les éventuelles implications de sa relation avec Alice Huang pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette dernière est soupçonnée d’entretenir des liens avec les services de renseignement chinois, des accusations qui n’ont toutefois pas été établies.
Pour le moment, il est difficile de savoir quelles nouvelles informations pourraient émerger avant ces auditions. Mais la démission brutale de Jensen Huang pourrait avoir des répercussions importantes sur l’ensemble de l’industrie technologique américaine, compte tenu du rôle central de Nvidia dans le développement de l’intelligence artificielle..