RTX 5090 : Nvidia abandonnerait les joueurs pour vendre sa puce 16 000 dollars

On en dit quoi ?



Vendre ses puces au plus offrant, c'est de bonne guerre, on ne va pas reprocher ça à Nvidia. Mais pour les joueurs, le message est violent. La GeForce la plus prestigieuse du catalogue ne sert plus de vitrine, elle sert de variable d'ajustement aux marges de l'IA. Personne ne concurrence Nvidia sur ce segment, et rien ne l'obligera donc à faire machine arrière. Les plus fortunés se consoleront peut-être avec cette hypothétique 5080 dotée de 24 Go, les autres ont de toute façon arrêté de regarder les prix depuis un moment.