Elon Musk perd face à Sam Altman : OpenAI peut continuer son ascension

Qu’en penser ?



Cette affaire illustre surtout l’évolution spectaculaire du secteur de l’IA depuis dix ans. OpenAI avait été fondé comme un laboratoire ouvert et relativement idéaliste, avec l’idée de développer une intelligence artificielle “au bénéfice de l’humanité”. Mais l’explosion des coûts liés à l’entraînement des modèles, puis le succès commercial fulgurant de ChatGPT, ont profondément changé l’équation économique.



Le procès pose donc une vraie question de fond : peut-on encore développer des IA de pointe sans dépendre massivement du capital privé et des géants technologiques ? Même si la justice n’a pas donné raison à Musk sur le plan procédural, le débat sur la gouvernance d’OpenAI et sur la concentration du pouvoir dans l’IA ne disparaîtra probablement pas avec ce verdict.