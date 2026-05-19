Elon Musk perd face à Sam Altman : OpenAI peut continuer son ascension
Par Laurence - Publié le
Elon Musk accusait OpenAI et Microsoft d’avoir détourné l’esprit initial de l’organisation fondée en 2015. Mais après plusieurs semaines de procès très médiatisé, un jury californien a rejeté ses accusations, estimant que ses poursuites avaient été déposées hors délais. Une décision importante pour l’avenir d’OpenAI et pour l’industrie de l’IA.
Le feuilleton judiciaire opposant Elon Musk à Sam Altman vient de connaître un tournant décisif. Après plusieurs semaines de débats très suivis dans la Silicon Valley, un jury californien a rejeté à l’unanimité les accusations du patron de xAI et Tesla contre OpenAI, estimant que ses poursuites avaient été engagées hors délais.
Au cœur de l’affaire, Elon Musk accusait ses anciens partenaires — Sam Altman, Greg Brockman, OpenAI et Microsoft — d’avoir
Mais le procès, très médiatisé, s’est finalement joué sur un terrain plus technique. Les jurés n’ont pas réussi à déterminer si OpenAI avait trahi sa mission originelle, mais se sont plutôt demandés si Elon Musk avait agi dans les délais prévus par la loi californienne pour déposer plainte.
Et sur ce point, la défense d’OpenAI a convaincu le tribunal. Les avocats de l’entreprise ont soutenu que les faits reprochés étaient connus
et prescrits depuis plusieurs années et que les éventuels préjudices invoqués par Elon Musk étaient antérieurs aux dates limites autorisées pour engager une action en justice. Les jurés ont validé cette analyse après une délibération particulièrement courte.
Pour OpenAI, cette victoire judiciaire tombe à un moment stratégique. L’entreprise travaille actuellement à une restructuration majeure et plusieurs rumeurs évoquent toujours une future introduction en bourse. Une condamnation aurait pu fragiliser ce processus, voire remettre en question certains montages financiers mis en place autour du partenariat avec Microsoft.
L’avocat d’OpenAI, Bill Savitt, n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après le verdict, qualifiant l’action d'Elon Musk de
Le procès a également donné lieu à des échanges parfois surréalistes autour des dommages potentiels réclamés par Elon Musk. Un expert mandaté par ses avocats avait estimé les gains indus d’OpenAI et Microsoft entre 78 et 135 milliards de dollars. Une évaluation que la juge a semblé accueillir avec un certain scepticisme.
Malgré cette défaite, Elon Musk n’entend pas abandonner. Sur X, l’entrepreneur affirme que le verdict ne remet pas en cause le fond de ses accusations. Selon lui,
Il a annoncé son intention de faire appel devant la Cour du neuvième circuit, promettant de poursuivre le combat au nom de la protection des organisations caritatives américaines.
Cette affaire illustre surtout l’évolution spectaculaire du secteur de l’IA depuis dix ans. OpenAI avait été fondé comme un laboratoire ouvert et relativement idéaliste, avec l’idée de développer une intelligence artificielle “au bénéfice de l’humanité”. Mais l’explosion des coûts liés à l’entraînement des modèles, puis le succès commercial fulgurant de ChatGPT, ont profondément changé l’équation économique.
Le procès pose donc une vraie question de fond : peut-on encore développer des IA de pointe sans dépendre massivement du capital privé et des géants technologiques ? Même si la justice n’a pas donné raison à Musk sur le plan procédural, le débat sur la gouvernance d’OpenAI et sur la concentration du pouvoir dans l’IA ne disparaîtra probablement pas avec ce verdict.
Un procès explosif autour des origines d’OpenAI
Le feuilleton judiciaire opposant Elon Musk à Sam Altman vient de connaître un tournant décisif. Après plusieurs semaines de débats très suivis dans la Silicon Valley, un jury californien a rejeté à l’unanimité les accusations du patron de xAI et Tesla contre OpenAI, estimant que ses poursuites avaient été engagées hors délais.
Au cœur de l’affaire, Elon Musk accusait ses anciens partenaires — Sam Altman, Greg Brockman, OpenAI et Microsoft — d’avoir
détourné une organisation caritative. Selon lui, la transformation progressive d’OpenAI, initialement fondée comme laboratoire à but non lucratif, vers une structure commerciale destinée à lever des milliards de dollars, constituait une trahison des engagements initiaux.
Une décision basée sur la forme, pas sur le fond
Mais le procès, très médiatisé, s’est finalement joué sur un terrain plus technique. Les jurés n’ont pas réussi à déterminer si OpenAI avait trahi sa mission originelle, mais se sont plutôt demandés si Elon Musk avait agi dans les délais prévus par la loi californienne pour déposer plainte.
Et sur ce point, la défense d’OpenAI a convaincu le tribunal. Les avocats de l’entreprise ont soutenu que les faits reprochés étaient connus
Une victoire stratégique pour OpenAI
Pour OpenAI, cette victoire judiciaire tombe à un moment stratégique. L’entreprise travaille actuellement à une restructuration majeure et plusieurs rumeurs évoquent toujours une future introduction en bourse. Une condamnation aurait pu fragiliser ce processus, voire remettre en question certains montages financiers mis en place autour du partenariat avec Microsoft.
L’avocat d’OpenAI, Bill Savitt, n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après le verdict, qualifiant l’action d'Elon Musk de
tentative hypocrite de sabotage d’un concurrent. Microsoft a également salué la décision du tribunal. Le groupe affirme vouloir poursuivre sa collaboration avec OpenAI afin de faire
progresser l’intelligence artificielle à grande échelle.
Elon Musk ne compte pas abandonner
Le procès a également donné lieu à des échanges parfois surréalistes autour des dommages potentiels réclamés par Elon Musk. Un expert mandaté par ses avocats avait estimé les gains indus d’OpenAI et Microsoft entre 78 et 135 milliards de dollars. Une évaluation que la juge a semblé accueillir avec un certain scepticisme.
Malgré cette défaite, Elon Musk n’entend pas abandonner. Sur X, l’entrepreneur affirme que le verdict ne remet pas en cause le fond de ses accusations. Selon lui,
il ne fait aucun douteque Sam Altman et Greg Brockman se sont enrichis grâce à OpenAI, mais uniquement que la justice considère qu’il a attendu trop longtemps pour agir.
Il a annoncé son intention de faire appel devant la Cour du neuvième circuit, promettant de poursuivre le combat au nom de la protection des organisations caritatives américaines.
Qu’en penser ?
Cette affaire illustre surtout l’évolution spectaculaire du secteur de l’IA depuis dix ans. OpenAI avait été fondé comme un laboratoire ouvert et relativement idéaliste, avec l’idée de développer une intelligence artificielle “au bénéfice de l’humanité”. Mais l’explosion des coûts liés à l’entraînement des modèles, puis le succès commercial fulgurant de ChatGPT, ont profondément changé l’équation économique.
Le procès pose donc une vraie question de fond : peut-on encore développer des IA de pointe sans dépendre massivement du capital privé et des géants technologiques ? Même si la justice n’a pas donné raison à Musk sur le plan procédural, le débat sur la gouvernance d’OpenAI et sur la concentration du pouvoir dans l’IA ne disparaîtra probablement pas avec ce verdict.