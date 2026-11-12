Nvidia : Jensen Huang démissionne ! Voici qui prend les commandes
Par Laurence - Publié le
C’est désormais officiel. Jensen Huang, cofondateur et directeur général de Nvidia depuis 1993, a démissionné de ses fonctions après plusieurs jours de révélations concernant ses relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’espionnage pour le compte de la Chine. L’entreprise a confirmé son départ jeudi, annonçant également la nomination de Colette Kress à la direction par intérim.
Dans un document réglementaire publié jeudi 12 novembre, le fondeur a confirmé que son conseil d’administration avait accepté la démission de Jensen Huang la veille. Le dirigeant de 63 ans était à la tête de l’entreprise depuis sa création en 1993. Sous sa direction, Nvidia est passé du statut de fabricant de cartes graphiques à celui d’acteur incontournable de l’intelligence artificielle.
Son départ intervient après les révélations concernant une relation extraconjugale avec Alice Huang, une dirigeante de l’entreprise singapourienne Megaspeed, soupçonnée par les services de renseignement américains d’entretenir des liens avec les services secrets chinois. Jensen Huang avait reconnu cette relation dans une lettre adressée à ses employés, tout en présentant ses excuses. Une seconde liaison avec une cadre de Nvidia aurait ensuite contribué à fragiliser sa position au sein de l’entreprise.
Pour assurer la transition, Nvidia a nommé Colette Kress au poste de directrice générale par intérim, le temps de trouver un successeur permanent à Jensen Huang. Actuelle directrice financière et vice-présidente exécutive du groupe, elle conservera également ses responsabilités financières pendant cette période. Présente chez Nvidia depuis 2013, Colette Kress a notamment accompagné la croissance spectaculaire du groupe et son développement dans les infrastructures d’intelligence artificielle.
Le conseil d’administration a également annoncé une évolution de sa gouvernance : Harvey Jones a été nommé président du conseil d’administration, une fonction créée pour la première fois chez Nvidia. Membre du conseil depuis 1993, il est notamment associé directeur de Square Wave Ventures et ancien dirigeant de Synopsys. Cette réorganisation doit permettre à Nvidia de traverser une période particulièrement délicate, alors que l’entreprise doit préparer sa succession à long terme.
Les marchés financiers ont accueilli la nouvelle avec une certaine nervosité. Jeudi, l’action Nvidia reculait de plus de 11 % dans les échanges précédant l’ouverture de Wall Street. Depuis vendredi dernier, la chute du titre aurait entraîné une perte de capitalisation boursière supérieure à 300 milliards de dollars. Une réaction qui illustre l’importance de Jensen Huang dans la perception de Nvidia par les investisseurs.
Au fil des années, le dirigeant était devenu l’un des visages les plus reconnaissables de l’industrie technologique, multipliant les annonces de nouveaux processeurs et les interventions auprès des responsables politiques américains et chinois. Dans un communiqué, le conseil d’administration a salué son rôle dans le développement du groupe, soulignant que ses contributions à Nvidia et à l’industrie technologique avaient été considérables.
La démission de Jensen Huang constitue un tournant majeur pour Nvidia, dont il incarnait la stratégie depuis plus de trois décennies. L’entreprise doit désormais organiser une succession particulièrement sensible, alors que ses processeurs occupent une place centrale dans le développement mondial de l’intelligence artificielle. Colette Kress devra assurer la continuité des activités, tandis que le conseil d’administration cherchera un dirigeant capable de succéder à l’une des personnalités les plus influentes de la Silicon Valley. Au-delà du scandale, c’est désormais la capacité de Nvidia à poursuivre sa croissance sans son cofondateur historique qui sera scrutée par les investisseurs. Bon en attendant on peut compter sur Elon Musk pour faire parler un peu de lui...
Jensen Huang quitte Nvidia après 33 ans
Dans un document réglementaire publié jeudi 12 novembre, le fondeur a confirmé que son conseil d’administration avait accepté la démission de Jensen Huang la veille. Le dirigeant de 63 ans était à la tête de l’entreprise depuis sa création en 1993. Sous sa direction, Nvidia est passé du statut de fabricant de cartes graphiques à celui d’acteur incontournable de l’intelligence artificielle.
Son départ intervient après les révélations concernant une relation extraconjugale avec Alice Huang, une dirigeante de l’entreprise singapourienne Megaspeed, soupçonnée par les services de renseignement américains d’entretenir des liens avec les services secrets chinois. Jensen Huang avait reconnu cette relation dans une lettre adressée à ses employés, tout en présentant ses excuses. Une seconde liaison avec une cadre de Nvidia aurait ensuite contribué à fragiliser sa position au sein de l’entreprise.
Colette Kress prend provisoirement les commandes
Pour assurer la transition, Nvidia a nommé Colette Kress au poste de directrice générale par intérim, le temps de trouver un successeur permanent à Jensen Huang. Actuelle directrice financière et vice-présidente exécutive du groupe, elle conservera également ses responsabilités financières pendant cette période. Présente chez Nvidia depuis 2013, Colette Kress a notamment accompagné la croissance spectaculaire du groupe et son développement dans les infrastructures d’intelligence artificielle.
Le conseil d’administration a également annoncé une évolution de sa gouvernance : Harvey Jones a été nommé président du conseil d’administration, une fonction créée pour la première fois chez Nvidia. Membre du conseil depuis 1993, il est notamment associé directeur de Square Wave Ventures et ancien dirigeant de Synopsys. Cette réorganisation doit permettre à Nvidia de traverser une période particulièrement délicate, alors que l’entreprise doit préparer sa succession à long terme.
Nvidia perd des centaines de milliards en Bourse
Les marchés financiers ont accueilli la nouvelle avec une certaine nervosité. Jeudi, l’action Nvidia reculait de plus de 11 % dans les échanges précédant l’ouverture de Wall Street. Depuis vendredi dernier, la chute du titre aurait entraîné une perte de capitalisation boursière supérieure à 300 milliards de dollars. Une réaction qui illustre l’importance de Jensen Huang dans la perception de Nvidia par les investisseurs.
Au fil des années, le dirigeant était devenu l’un des visages les plus reconnaissables de l’industrie technologique, multipliant les annonces de nouveaux processeurs et les interventions auprès des responsables politiques américains et chinois. Dans un communiqué, le conseil d’administration a salué son rôle dans le développement du groupe, soulignant que ses contributions à Nvidia et à l’industrie technologique avaient été considérables.
Qu’en penser ?
La démission de Jensen Huang constitue un tournant majeur pour Nvidia, dont il incarnait la stratégie depuis plus de trois décennies. L’entreprise doit désormais organiser une succession particulièrement sensible, alors que ses processeurs occupent une place centrale dans le développement mondial de l’intelligence artificielle. Colette Kress devra assurer la continuité des activités, tandis que le conseil d’administration cherchera un dirigeant capable de succéder à l’une des personnalités les plus influentes de la Silicon Valley. Au-delà du scandale, c’est désormais la capacité de Nvidia à poursuivre sa croissance sans son cofondateur historique qui sera scrutée par les investisseurs. Bon en attendant on peut compter sur Elon Musk pour faire parler un peu de lui...