Nvidia : Jensen Huang démissionne ! Voici qui prend les commandes

Jensen Huang quitte Nvidia après 33 ans

Colette Kress prend provisoirement les commandes

Nvidia perd des centaines de milliards en Bourse

Qu’en penser ?



La démission de Jensen Huang constitue un tournant majeur pour Nvidia, dont il incarnait la stratégie depuis plus de trois décennies. L’entreprise doit désormais organiser une succession particulièrement sensible, alors que ses processeurs occupent une place centrale dans le développement mondial de l’intelligence artificielle. Colette Kress devra assurer la continuité des activités, tandis que le conseil d’administration cherchera un dirigeant capable de succéder à l’une des personnalités les plus influentes de la Silicon Valley. Au-delà du scandale, c’est désormais la capacité de Nvidia à poursuivre sa croissance sans son cofondateur historique qui sera scrutée par les investisseurs. Bon en attendant on peut compter sur Elon Musk pour faire parler un peu de lui...

Dans un document réglementaire publié jeudi 12 novembre,. Le dirigeant de 63 ans était à la tête de l’entreprise depuis sa création en 1993. Sous sa direction, Nvidia est passé du statut de fabricant de cartes graphiques à celui d’acteur incontournable de l’intelligence artificielle., une dirigeante de l’entreprise singapourienne Megaspeed, soupçonnée par les services de renseignement américains d’entretenir des liens avec les services secrets chinois. Jensen Huang avait reconnu cette relation dans une lettre adressée à ses employés, tout en présentant ses excuses.Pour assurer la transition,, le temps de trouver un successeur permanent à Jensen Huang. Actuelle directrice financière et vice-présidente exécutive du groupe, elle conservera également ses responsabilités financières pendant cette période. Présente chez Nvidia depuis 2013, Colette Kress a notamment accompagné la croissance spectaculaire du groupe et son développement dans les infrastructures d’intelligence artificielle.Le conseil d’administration a également annoncé une évolution de sa gouvernance :. Membre du conseil depuis 1993, il est notamment associé directeur de Square Wave Ventures et ancien dirigeant de Synopsys. Cette réorganisation doit permettre à Nvidia de traverser une période particulièrement délicate, alors que l’entreprise doit préparer sa succession à long terme.Les marchés financiers ont accueilli la nouvelle avec une certaine nervosité. Jeudi,. Depuis vendredi dernier, la chute du titre aurait entraîné une perte de capitalisation boursière supérieure à 300 milliards de dollars. Une réaction qui illustre l’importance de Jensen Huang dans la perception de Nvidia par les investisseurs.Au fil des années, le dirigeant était devenu l’un des visages les plus reconnaissables de l’industrie technologique, multipliant les annonces de nouveaux processeurs et les interventions auprès des responsables politiques américains et chinois. Dans un communiqué,