Microsoft 365 : code rouge après 24 heures de panne
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft veut revoir sa façon de prévenir les pannes et de remettre ses services en route après la coupure des 12 et 13 novembre. Des mémos internes décrivent une mobilisation
Selon Reuters, qui a consulté ces documents, la fiabilité devient la priorité maximale des équipes Microsoft 365 Core. Leur responsable, Jason Henderson, reconnaît qu'Exchange Online, le service de messagerie derrière Outlook, n'avait jamais privé autant de clients de leurs e-mails pendant aussi longtemps. Microsoft organise cinq chantiers, dont une meilleure séparation du trafic entre régions, la réduction de la charge et des mécanismes de récupération plus rapides. Des agents IA doivent aussi aider les ingénieurs à analyser les données de fonctionnement. Le rétablissement mondial en une heure est un objectif interne, sans calendrier annoncé pour l'atteindre, et certainement pas une garantie offerte aux abonnés.
Les équipes ont échangé plus de 11 000 messages répartis dans 11 discussions Teams pendant la crise. Amanda Silver, vice-présidente chargée de Microsoft 365 Core et Work IQ, décrit des informations de diagnostic dispersées, qui compliquaient le suivi des hypothèses et des décisions. Même avec les meilleurs ingénieurs mobilisés, partager une vision commune de la panne devenait donc difficile.
Lerapport de Microsoft situe le défaut initial dans une mise à jour de juillet, propre aux serveurs utilisés par Exchange Online. Un basculement du trafic de Teams, une capacité réduite par la maintenance et la pointe d'activité nord-américaine ont déclenché les blocages. Le trafic a ensuite été redistribué aux serveurs encore disponibles, propageant la panne.
Brad Smith, le président de Microsoft, prépare déjà les clients à plusieurs mois compliqués. Il explique que l'intelligence artificielle facilite la découverte des failles, aussi bien pour les éditeurs que pour les pirates. Les correctifs s'enchaînent du coup à une cadence qui laisse moins de temps aux tests, avec davantage de risques sur les infrastructures anciennes. Mais Microsoft exclut une cyberattaque ou un changement causé par des outils IA pour la panne de novembre. Smith continue d'ailleurs de recommander l'installation des mises à jour sur les téléphones et les ordinateurs, malgré les ratés possibles lors de leur déploiement.
On peut comprendre qu'un service aussi vaste soit difficile à réparer, mais découvrir que les équipes peinent à rassembler leurs informations pendant une panne pareille, c'est assez inquiétant pour les entreprises qui lui confient leur travail. Le code rouge est bienvenu, à condition que cette priorité survive au retour à la normale. Les clients ont besoin de pouvoir compter sur leur abonnement sans devoir apprendre à trouver les pannes normales.
Si les pannes de services en ligne vous préoccupent, lisez cet article sur la panne d'iCloud et de l'App Store, puis suivez-nous sur X pour ne rien manquer des prochaines actualités.
Code Red, avec l'objectif de rétablir le service dans le monde entier en une heure. Son président prévient aussi que les perturbations informatiques vont continuer.
Une heure pour réparer
Selon Reuters, qui a consulté ces documents, la fiabilité devient la priorité maximale des équipes Microsoft 365 Core. Leur responsable, Jason Henderson, reconnaît qu'Exchange Online, le service de messagerie derrière Outlook, n'avait jamais privé autant de clients de leurs e-mails pendant aussi longtemps. Microsoft organise cinq chantiers, dont une meilleure séparation du trafic entre régions, la réduction de la charge et des mécanismes de récupération plus rapides. Des agents IA doivent aussi aider les ingénieurs à analyser les données de fonctionnement. Le rétablissement mondial en une heure est un objectif interne, sans calendrier annoncé pour l'atteindre, et certainement pas une garantie offerte aux abonnés.
11 discussions Teams
Les équipes ont échangé plus de 11 000 messages répartis dans 11 discussions Teams pendant la crise. Amanda Silver, vice-présidente chargée de Microsoft 365 Core et Work IQ, décrit des informations de diagnostic dispersées, qui compliquaient le suivi des hypothèses et des décisions. Même avec les meilleurs ingénieurs mobilisés, partager une vision commune de la panne devenait donc difficile.
Lerapport de Microsoft situe le défaut initial dans une mise à jour de juillet, propre aux serveurs utilisés par Exchange Online. Un basculement du trafic de Teams, une capacité réduite par la maintenance et la pointe d'activité nord-américaine ont déclenché les blocages. Le trafic a ensuite été redistribué aux serveurs encore disponibles, propageant la panne.
D'autres coupures attendues
Brad Smith, le président de Microsoft, prépare déjà les clients à plusieurs mois compliqués. Il explique que l'intelligence artificielle facilite la découverte des failles, aussi bien pour les éditeurs que pour les pirates. Les correctifs s'enchaînent du coup à une cadence qui laisse moins de temps aux tests, avec davantage de risques sur les infrastructures anciennes. Mais Microsoft exclut une cyberattaque ou un changement causé par des outils IA pour la panne de novembre. Smith continue d'ailleurs de recommander l'installation des mises à jour sur les téléphones et les ordinateurs, malgré les ratés possibles lors de leur déploiement.
On en dit quoi ?
On peut comprendre qu'un service aussi vaste soit difficile à réparer, mais découvrir que les équipes peinent à rassembler leurs informations pendant une panne pareille, c'est assez inquiétant pour les entreprises qui lui confient leur travail. Le code rouge est bienvenu, à condition que cette priorité survive au retour à la normale. Les clients ont besoin de pouvoir compter sur leur abonnement sans devoir apprendre à trouver les pannes normales.
Si les pannes de services en ligne vous préoccupent, lisez cet article sur la panne d'iCloud et de l'App Store, puis suivez-nous sur X pour ne rien manquer des prochaines actualités.