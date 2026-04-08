Anthropic, Apple, Google, Microsoft : cette alliance secrète veut sécuriser Internet

Qu’en penser ?



Avec Claude Mythos et le projet Glasswing, l’IA franchit une nouvelle étape : celle d’un outil capable de sécuriser, mais aussi potentiellement de fragiliser, les infrastructures numériques.



Apple, en rejoignant cette initiative, montre qu’elle prend très au sérieux cette bascule. L’enjeu n’est plus seulement d’innover, mais de protéger un écosystème devenu critique à l’échelle mondiale.



Cette alliance illustre aussi une tendance de fond : face à des systèmes toujours plus complexes, la cybersécurité devient un terrain où l’intelligence artificielle pourrait rapidement devenir indispensable — autant pour défendre que pour anticiper les menaces de demain.