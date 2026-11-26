Un cratère de la taille d’un stade après le choc d’une sonde de la NASA
Par Vincent Lautier - Publié le
Quatre ans après le choc volontaire de la sonde DART, Dimorphos porte une cicatrice qui occupe toute une face. Les images de la mission européenne Hera montrent un cratère de la taille d'un stade sur ce petit astéroïde, dont la rotation est devenue chaotique. L'expérience de déviation a fonctionné, mais les chercheurs découvrent encore les conséquences de l'impact.
Sur les images présentées le 25 novembre par l'Agence spatiale européenne, la partie touchée par DART a perdu son arrondi et le cratère traverse toute la largeur de Dimorphos, qui mesure environ 150 mètres. Patrick Michel, responsable scientifique de Hera au CNRS et à l'Observatoire de la Côte d'Azur, explique que les chercheurs hésitaient entre un cratère, une déformation générale et une surface largement préservée. Ils retrouvent en fait un peu des trois, puisque les champs de blocs qui couvrent le reste de l'astéroïde ressemblent toujours à ceux photographiés avant la collision. Le choc a donc transformé une face sans effacer tout ce qui l'entoure.
La NASA avait envoyé DART percuter Dimorphos le 26 septembre 2022 pour tester une méthode de défense contre un éventuel astéroïde menaçant. Les observations depuis la Terre avaient montré que le petit corps bouclait son tour autour de Didymos environ 33 minutes plus vite, un changement plus important que prévu. Hera permet de voir ce que les télescopes ne pouvaient pas détailler, avec un astéroïde qui tourne sur lui-même de façon désordonnée. Et les images révèlent aussi des centaines de blocs de quelques mètres en orbite autour du couple, dont les équipes devront tenir compte avant de rapprocher la sonde.
Hera observe pour le moment les deux astéroïdes depuis une distance de 25 à 30 kilomètres, après les avoir rejoints début novembre. L'ESA prévoit de descendre vers 13 kilomètres en décembre, puis de larguer en janvier 2027 deux petits satellites qui voyagent avec elle depuis son lancement en octobre 2024. Juventas utilisera un radar pour sonder l'intérieur de Dimorphos et tentera ensuite de se poser, alors que Milani étudiera les matériaux et les poussières environnantes. Il faudra aussi mesurer la masse de Dimorphos, comme le rappelle le CNES, pour calculer précisément la quantité de mouvement transmise par DART. Du coup, les prochaines observations doivent aider à prévoir comment un autre astéroïde réagirait à une opération de ce genre.
On a bien fait d'envoyer une seconde sonde regarder les dégâts, même s'il a fallu attendre quatre ans pour obtenir ces images. Le succès de DART donnait déjà une raison de financer la suite, mais les blocs en orbite et la rotation désordonnée montrent combien il serait imprudent de considérer la technique comme maîtrisée après un seul essai. La défense planétaire mérite ce travail patient, avec des mesures qu'on pourra utiliser le jour où il faudra réellement dévier un astéroïde.
Pour remonter encore plus loin dans l'espace, lisez cet article sur la sonde Voyager 1 qui atteint un jour-lumière de la Terre, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Une face aplatie
Sur les images présentées le 25 novembre par l'Agence spatiale européenne, la partie touchée par DART a perdu son arrondi et le cratère traverse toute la largeur de Dimorphos, qui mesure environ 150 mètres. Patrick Michel, responsable scientifique de Hera au CNRS et à l'Observatoire de la Côte d'Azur, explique que les chercheurs hésitaient entre un cratère, une déformation générale et une surface largement préservée. Ils retrouvent en fait un peu des trois, puisque les champs de blocs qui couvrent le reste de l'astéroïde ressemblent toujours à ceux photographiés avant la collision. Le choc a donc transformé une face sans effacer tout ce qui l'entoure.
Un choc qui dure
La NASA avait envoyé DART percuter Dimorphos le 26 septembre 2022 pour tester une méthode de défense contre un éventuel astéroïde menaçant. Les observations depuis la Terre avaient montré que le petit corps bouclait son tour autour de Didymos environ 33 minutes plus vite, un changement plus important que prévu. Hera permet de voir ce que les télescopes ne pouvaient pas détailler, avec un astéroïde qui tourne sur lui-même de façon désordonnée. Et les images révèlent aussi des centaines de blocs de quelques mètres en orbite autour du couple, dont les équipes devront tenir compte avant de rapprocher la sonde.
Deux petits renforts
Hera observe pour le moment les deux astéroïdes depuis une distance de 25 à 30 kilomètres, après les avoir rejoints début novembre. L'ESA prévoit de descendre vers 13 kilomètres en décembre, puis de larguer en janvier 2027 deux petits satellites qui voyagent avec elle depuis son lancement en octobre 2024. Juventas utilisera un radar pour sonder l'intérieur de Dimorphos et tentera ensuite de se poser, alors que Milani étudiera les matériaux et les poussières environnantes. Il faudra aussi mesurer la masse de Dimorphos, comme le rappelle le CNES, pour calculer précisément la quantité de mouvement transmise par DART. Du coup, les prochaines observations doivent aider à prévoir comment un autre astéroïde réagirait à une opération de ce genre.
On en dit quoi ?
On a bien fait d'envoyer une seconde sonde regarder les dégâts, même s'il a fallu attendre quatre ans pour obtenir ces images. Le succès de DART donnait déjà une raison de financer la suite, mais les blocs en orbite et la rotation désordonnée montrent combien il serait imprudent de considérer la technique comme maîtrisée après un seul essai. La défense planétaire mérite ce travail patient, avec des mesures qu'on pourra utiliser le jour où il faudra réellement dévier un astéroïde.
Pour remonter encore plus loin dans l'espace, lisez cet article sur la sonde Voyager 1 qui atteint un jour-lumière de la Terre, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.