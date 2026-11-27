Free traduit vos appels en direct, même vers un vieux fixe, sans aucune app
Par Vincent Lautier - Publié le
Free Mobile traduit maintenant les appels pendant que vous parlez. Sa nouvelle option Traduction Live comprend dix langues, ne réclame aucune application et travaille directement dans le réseau de l'opérateur. Votre correspondant peut du coup rester sur son vieux fixe ou chez un concurrent. Il faudra par contre le bon forfait, et un peu de patience entre deux phrases.
La traduction d'appels en direct existe déjà chez Apple, Google ou Samsung. Elle tourne par contre sur le téléphone lui-même, et il faut un modèle récent, du genre iPhone 15 Pro au minimum pour celle d'iOS 26. Free a pris le chemin inverse. Son service, développé en interne par ses équipes, est branché sur le réseau mobile, là où transitent déjà les appels en VoLTE, VoNR ou Wi-Fi. N'importe quel smartphone 4G ou 5G fait donc l'affaire. En face, c'est pareil. Votre interlocuteur peut être chez n'importe quel opérateur, et même sur une bonne vieille ligne fixe. Un message vocal le prévient que la conversation sera traduite, et un simple 0 tapé sur le clavier lui permet de refuser.
L'activation passe par la rubrique Mes options de l'espace abonné ou de l'appli Free. Le reste se pilote à la voix. En plein appel, vous composez ## et vous dites
Tout le monde n'y aura pas droit. Traduction Live est inclus sans surcoût dans le Forfait Free Max, facturé 29,99 euros par mois, ou 19,99 euros pour les abonnés Freebox, et dans son équivalent Free Pro Max pour les professionnels. Les autres forfaits de Free n'y ont pas accès pour le moment. Le service fonctionne depuis la France comme depuis l'étranger, mais pas vers les numéros d'urgence, et l'opérateur prévient que des erreurs ou des contresens restent possibles, comme avec n'importe quel outil d'IA.
C'est un joli coup. On attendait ce genre de fonction chez Apple ou chez Google, et c'est un opérateur français qui la propose à tout le monde, y compris vers la ligne fixe d'une grand-mère italienne. La conversation à tour de rôle demandera un peu de patience, et ce clone de votre voix qui parle japonais a quand même quelque chose d'un peu étrange. Mais réserver tout ça au forfait à 29,99 euros ressemble surtout à un bon argument pour pousser les abonnés vers le haut de gamme, et ça devrait marcher.
Si les appels traduits vous intéressent, jetez un œil à cet article sur ChatGPT qui transcrit votre voix en direct, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
C'est le réseau qui bosse, pas le téléphone
La traduction d'appels en direct existe déjà chez Apple, Google ou Samsung. Elle tourne par contre sur le téléphone lui-même, et il faut un modèle récent, du genre iPhone 15 Pro au minimum pour celle d'iOS 26. Free a pris le chemin inverse. Son service, développé en interne par ses équipes, est branché sur le réseau mobile, là où transitent déjà les appels en VoLTE, VoNR ou Wi-Fi. N'importe quel smartphone 4G ou 5G fait donc l'affaire. En face, c'est pareil. Votre interlocuteur peut être chez n'importe quel opérateur, et même sur une bonne vieille ligne fixe. Un message vocal le prévient que la conversation sera traduite, et un simple 0 tapé sur le clavier lui permet de refuser.
Un clone de votre voix en option
L'activation passe par la rubrique Mes options de l'espace abonné ou de l'appli Free. Le reste se pilote à la voix. En plein appel, vous composez ## et vous dites
OK Free, traduis en anglais, la conversation bascule aussitôt. Dix langues sont disponibles au lancement, du japonais au portugais du Brésil. Chacun parle ensuite à tour de rôle, il faut attendre la fin de chaque traduction avant de répondre, dans un endroit calme de préférence. Free ajoute deux options plus étonnantes, un résumé de la conversation envoyé par SMS après l'appel, et un clonage vocal qui fait entendre la traduction avec votre propre voix. L'opérateur jure que rien n'est enregistré ni utilisé pour entraîner son IA, et que tout est traité sur ses serveurs, en France.
Réservé au forfait le plus cher
Tout le monde n'y aura pas droit. Traduction Live est inclus sans surcoût dans le Forfait Free Max, facturé 29,99 euros par mois, ou 19,99 euros pour les abonnés Freebox, et dans son équivalent Free Pro Max pour les professionnels. Les autres forfaits de Free n'y ont pas accès pour le moment. Le service fonctionne depuis la France comme depuis l'étranger, mais pas vers les numéros d'urgence, et l'opérateur prévient que des erreurs ou des contresens restent possibles, comme avec n'importe quel outil d'IA.
On en dit quoi ?
C'est un joli coup. On attendait ce genre de fonction chez Apple ou chez Google, et c'est un opérateur français qui la propose à tout le monde, y compris vers la ligne fixe d'une grand-mère italienne. La conversation à tour de rôle demandera un peu de patience, et ce clone de votre voix qui parle japonais a quand même quelque chose d'un peu étrange. Mais réserver tout ça au forfait à 29,99 euros ressemble surtout à un bon argument pour pousser les abonnés vers le haut de gamme, et ça devrait marcher.
Si les appels traduits vous intéressent, jetez un œil à cet article sur ChatGPT qui transcrit votre voix en direct, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.