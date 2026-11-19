On en dit quoi ?



La voix devient une porte d'entrée sérieuse vers ChatGPT, et OpenAI l'a bien compris en soignant une fonction d'apparence aussi banale. Du coup, on pense forcément à la dictée de l'iPhone, qui sert des millions de fois par jour et qui n'a pas reçu ce genre d'attention depuis bien longtemps. Apple a les moyens de faire mieux, et pourtant rien ne bouge. Ça devrait inquiéter Cupertino bien plus que n'importe quel chatbot concurrent.