ChatGPT transcrit votre voix en direct et sans limite de durée, même en gratuit
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI a mis à jour la dictée de ChatGPT. Les mots s'affichent maintenant à l'écran au fil de la parole, sans ce temps d'attente une fois l'enregistrement terminé, et la vieille limite des 10 minutes disparaît au passage. Dispo sur toutes les plateformes et pour tous les comptes, gratuits compris. La dictée de l'iPhone, elle, n'a pas bougé depuis des années.
Jusqu'ici, la dictée de ChatGPT fonctionnait en deux temps : vous parliez, vous arrêtiez l'enregistrement, puis l'application mettait quelques secondes à produire la transcription complète. Ce petit délai disparaît avec Live Dictation, puisque le texte se construit sous vos yeux au fur et à mesure, un peu comme si quelqu'un tapait sous votre dictée. Un appui sur la forme d'onde affiche ou masque la transcription en cours, et vous voyez tout de suite si l'application vous fait dire n'importe quoi. Le compte X officiel de ChatGPT a vendu la nouveauté le 18 novembre avec un
Atty Eleti, qui bosse sur les fonctions vocales chez OpenAI, a précisé sur X que le plafond d'enregistrement disparaissait dans la foulée de ce passage au streaming. Dicter un très long message devient donc possible sans rien surveiller du tout. Les notes de version évoquent un déploiement mondial déjà en cours sur iOS, Android, le web et l'application de bureau, sans aucun abonnement requis puisque les comptes gratuits sont servis comme les autres. OpenAI avance de son côté le chiffre de 150 millions de personnes qui passent par la voix ou la dictée de ChatGPT chaque semaine, ce qui donne une idée de la portée du changement.
Ce lancement fait un peu mal à Cupertino, il faut le dire. Chez Bloomberg, Mark Gurman estime que la dictée de l'iPhone s'est dégradée au fil des versions, et il pousse carrément OpenAI à sortir une extension de clavier pour iOS qui remplacerait celle d'Apple partout dans le système. Le moteur de reconnaissance vocale de ChatGPT passe pour ce qui se fait de mieux sur le marché, alors que celui de l'iPhone collectionne les approximations. Wispr vend déjà un clavier iOS de ce genre, nettement plus efficace que la solution maison, mais OpenAI n'a pour l'instant jamais sorti sa transcription de sa propre application.
La voix devient une porte d'entrée sérieuse vers ChatGPT, et OpenAI l'a bien compris en soignant une fonction d'apparence aussi banale. Du coup, on pense forcément à la dictée de l'iPhone, qui sert des millions de fois par jour et qui n'a pas reçu ce genre d'attention depuis bien longtemps. Apple a les moyens de faire mieux, et pourtant rien ne bouge. Ça devrait inquiéter Cupertino bien plus que n'importe quel chatbot concurrent.
Les mots tombent pendant que vous parlez
Jusqu'ici, la dictée de ChatGPT fonctionnait en deux temps : vous parliez, vous arrêtiez l'enregistrement, puis l'application mettait quelques secondes à produire la transcription complète. Ce petit délai disparaît avec Live Dictation, puisque le texte se construit sous vos yeux au fur et à mesure, un peu comme si quelqu'un tapait sous votre dictée. Un appui sur la forme d'onde affiche ou masque la transcription en cours, et vous voyez tout de suite si l'application vous fait dire n'importe quoi. Le compte X officiel de ChatGPT a vendu la nouveauté le 18 novembre avec un
Yap away!assez décomplexé, en parlant d'une reconnaissance à la fois plus rapide et plus fiable qu'avant.
Fini le chrono au bout de 10 minutes
Atty Eleti, qui bosse sur les fonctions vocales chez OpenAI, a précisé sur X que le plafond d'enregistrement disparaissait dans la foulée de ce passage au streaming. Dicter un très long message devient donc possible sans rien surveiller du tout. Les notes de version évoquent un déploiement mondial déjà en cours sur iOS, Android, le web et l'application de bureau, sans aucun abonnement requis puisque les comptes gratuits sont servis comme les autres. OpenAI avance de son côté le chiffre de 150 millions de personnes qui passent par la voix ou la dictée de ChatGPT chaque semaine, ce qui donne une idée de la portée du changement.
Et pendant ce temps, chez Apple
Ce lancement fait un peu mal à Cupertino, il faut le dire. Chez Bloomberg, Mark Gurman estime que la dictée de l'iPhone s'est dégradée au fil des versions, et il pousse carrément OpenAI à sortir une extension de clavier pour iOS qui remplacerait celle d'Apple partout dans le système. Le moteur de reconnaissance vocale de ChatGPT passe pour ce qui se fait de mieux sur le marché, alors que celui de l'iPhone collectionne les approximations. Wispr vend déjà un clavier iOS de ce genre, nettement plus efficace que la solution maison, mais OpenAI n'a pour l'instant jamais sorti sa transcription de sa propre application.
On en dit quoi ?
La voix devient une porte d'entrée sérieuse vers ChatGPT, et OpenAI l'a bien compris en soignant une fonction d'apparence aussi banale. Du coup, on pense forcément à la dictée de l'iPhone, qui sert des millions de fois par jour et qui n'a pas reçu ce genre d'attention depuis bien longtemps. Apple a les moyens de faire mieux, et pourtant rien ne bouge. Ça devrait inquiéter Cupertino bien plus que n'importe quel chatbot concurrent.