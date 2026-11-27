IPTV pirate : 57 services fermés par la police
Par Vincent Lautier - Publié le
Des enquêteurs de onze pays ont passé cinq jours à Séville pour éplucher les paiements en cryptomonnaies qui font vivre l'IPTV pirate, cette fois avec Binance, Coinbase et la société d'analyse Chainalysis assis à la même table que les policiers. Europol en ressort avec 57 services dans le viseur. Plus de 26 millions d'euros de transactions ont déjà été tracés.
La réunion s'est tenue du 16 au 20 novembre au siège de la police nationale espagnole. Europol coordonnait l'ensemble, épaulé par Interpol, par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et par l'AAPA, qui représente les diffuseurs audiovisuels face au piratage. Des policiers espagnols, italiens, américains ou encore néerlandais ont travaillé toute la semaine aux côtés des analystes de Binance, de Coinbase et de Chainalysis. Les équipes ont aussi identifié 321 sites de diffusion illégale en plus des 57 services d'abonnement. Ces sites brassent plusieurs millions de visites chaque année.
Environ un service d'IPTV pirate sur cinq se fait payer en cryptomonnaies d'après Europol, parce que les vendeurs pensent brouiller les pistes en évitant les virements bancaires classiques. La blockchain garde pourtant la trace de chaque mouvement. Les enquêteurs ont donc remonté ces transactions d'une chaîne à l'autre, jusqu'aux portefeuilles qui encaissent les abonnements. Il faudra ensuite mettre des noms sur leurs propriétaires. La méthode avait déjà été testée l'an dernier à Alicante, où une seule semaine de travail avait permis de repérer 47 millions d'euros. Les dossiers partent vers les polices nationales, chargées d'identifier les suspects, de couper les services et de geler les avoirs. Aucune arrestation n'a été annoncée pour l'instant.
La France ne figure pas dans la liste des onze pays présents en Espagne. Elle n'échappe pas au phénomène pour autant. L'AAPA compte quelque 60 millions d'utilisateurs d'IPTV pirate en Europe, et le manque à gagner des diffuseurs légaux approcherait les 5 milliards d'euros par an, auxquels s'ajoute un milliard d'impôts qui échappe aux États. La gendarmerie a d'ailleurs démantelé la plateforme Noos+ en juin, un service qui aurait encaissé plus de 12 millions d'euros en cinq ans. L'Arcom rappelle de son côté que payer quelques euros par mois pour un de ces bouquets est toujours illégal, même quand on se sent anonyme derrière son boîtier.
Couper des sites ne sert pas à grand-chose. Les mêmes bouquets réapparaissent ailleurs en quelques heures, tout le monde le sait et Europol le premier. Viser l'argent change la logique, parce qu'un portefeuille gelé ne se remplace pas aussi facilement qu'un nom de domaine. La présence de Binance et de Coinbase à la table des policiers devrait quand même faire réfléchir les vendeurs qui se croyaient intraçables, et leurs clients avec.
Si la sécurité des plateformes crypto vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur la fuite des clients de Binance après son piratage, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Une semaine à Séville
La réunion s'est tenue du 16 au 20 novembre au siège de la police nationale espagnole. Europol coordonnait l'ensemble, épaulé par Interpol, par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et par l'AAPA, qui représente les diffuseurs audiovisuels face au piratage. Des policiers espagnols, italiens, américains ou encore néerlandais ont travaillé toute la semaine aux côtés des analystes de Binance, de Coinbase et de Chainalysis. Les équipes ont aussi identifié 321 sites de diffusion illégale en plus des 57 services d'abonnement. Ces sites brassent plusieurs millions de visites chaque année.
Pourquoi viser les cryptos ?
Environ un service d'IPTV pirate sur cinq se fait payer en cryptomonnaies d'après Europol, parce que les vendeurs pensent brouiller les pistes en évitant les virements bancaires classiques. La blockchain garde pourtant la trace de chaque mouvement. Les enquêteurs ont donc remonté ces transactions d'une chaîne à l'autre, jusqu'aux portefeuilles qui encaissent les abonnements. Il faudra ensuite mettre des noms sur leurs propriétaires. La méthode avait déjà été testée l'an dernier à Alicante, où une seule semaine de travail avait permis de repérer 47 millions d'euros. Les dossiers partent vers les polices nationales, chargées d'identifier les suspects, de couper les services et de geler les avoirs. Aucune arrestation n'a été annoncée pour l'instant.
Et par chez nous ?
La France ne figure pas dans la liste des onze pays présents en Espagne. Elle n'échappe pas au phénomène pour autant. L'AAPA compte quelque 60 millions d'utilisateurs d'IPTV pirate en Europe, et le manque à gagner des diffuseurs légaux approcherait les 5 milliards d'euros par an, auxquels s'ajoute un milliard d'impôts qui échappe aux États. La gendarmerie a d'ailleurs démantelé la plateforme Noos+ en juin, un service qui aurait encaissé plus de 12 millions d'euros en cinq ans. L'Arcom rappelle de son côté que payer quelques euros par mois pour un de ces bouquets est toujours illégal, même quand on se sent anonyme derrière son boîtier.
On en dit quoi ?
Couper des sites ne sert pas à grand-chose. Les mêmes bouquets réapparaissent ailleurs en quelques heures, tout le monde le sait et Europol le premier. Viser l'argent change la logique, parce qu'un portefeuille gelé ne se remplace pas aussi facilement qu'un nom de domaine. La présence de Binance et de Coinbase à la table des policiers devrait quand même faire réfléchir les vendeurs qui se croyaient intraçables, et leurs clients avec.
Si la sécurité des plateformes crypto vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur la fuite des clients de Binance après son piratage, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.