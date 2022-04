Peloton : la pression monte pour un rachat par Apple

continue de faire des faux pas stratégiques

Aujourd'hui, on ignore toujours qui d' Amazon ou d' Apple pourrait bien s'offrir Peloton, le célèbre fabriquant de cycles et produits connectés (voir ici et là ou encore là ). En effet, celui-ci subit, notamment le fonds Blackwells Capital. Ces derniers ne sontet demandent une fois de plus deEn février dernier, la firme, qui a subi de très grosses difficultés financières en raison de la pandémie, avait annoncé une très importante restructuration économique, avec une(2800 employés), doublée de la désignation d'un, Barry McCarthy, l'ex-directeur financier de Spotify et de Netflix. Mais le monsieur ne fait toujours pas l’unanimité. Blackwells Capital estime que Peloton n'a toujours pas apporté de changements de gestion adéquats etDe leur côté, Apple pourrait bien tirer son épingle du jeu en apportant de nouveaux produits connectés dédiés à la santé, même si elle ne semble pas intéressée par le moment. Quant à elle, Amazon pourrait les ajouter à son catalogue et les vendre via sa plateforme.