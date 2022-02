Qui d'Apple ou d'Amazon s'offrira Peloton et ses vélos connectés ?

. En effet, la firme, qui a subi de très grosses difficultés financières l'année dernière, vient d'annoncer une(2800 employés), doublée de la désignation d'unAinsi, John Foley cède sa place -dès aujourd'hui et sans aucun délai- à Barry McCarthy, l'ex-directeur financier de Spotify et de Netflix. Celui-ci assumera également les fonctions de, à la place de William Lynch -démissionnaire. D'après, dont Sam Bowen (vice-président du matériel) et Rob Barker (vice-président directeur des opérations commerciales).Ces mesures d'urgence interviennent dans un contexte de crise, Peloton ayant perdu près de 80 % de sa valeur en 2021 et subissant la. Cependant, en 24 heures, les actions de la firme ont augmenté jusqu'à 36 % dans les transactions intrajournalières, les financiers considérant cette annonce, comme la mise en place d'une. Il reste donc à attendre pour connaitre le nom de l'heureuse élue, mais