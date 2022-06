Meta, taxée d’hypocrisie par les développeurs d’apps VR !

loyers monopolistiques

Le "Quest Store" pour l'Oculus Quest 2 de Meta -qui est de loin le casque VR le plus populaire sur le marché- prend une commission de 30 % des achats numériques et facture 15 à 30 % sur les abonnements, similaire aux frais facturés par Apple et Android [...]. Meta fait face aujourd'hui à une réaction croissante au niveau des frais imposés aux applications créées pour ses casques VR, alors que les développeurs se plaignent des conditions commerciales de ces appareils pour lesquels [Meta] espère créer un marché de consommation de plusieurs milliards de dollars [...]

presque tout le monde télécharge des applications à partir de l'application Oculus

Meta a visé à plusieurs reprises Apple pour facturer aux développeurs une commission de 30 % pour les achats intégrés dans l'App Store - mais elle utilise les petites entreprises et les créateurs comme bouc émissaire chaque fois qu'elle le peut. Maintenant, Meta cherche à facturer ces mêmes créateurs beaucoup plus que n'importe quelle autre plate-forme. Cette annonce montre bien l'hypocrisie de la firme. Cela montre que bien qu'ils cherchent à utiliser gratuitement la plate-forme d'Apple, ils prennent volontiers aux créateurs et aux petites entreprises qui utilisent la leur

D'après, si le fondateur de Facebook s'insurge très médiatiquement sur le montant des commissions de 15 à 30 % prélevées par Apple (des), ilPar conséquent,. Certes, Meta est en position de force sur ce secteur, avec une avance non négligeable sur les autres acteurs. Au vu des critiques du CEO sur l’App Store, les développeurs espéraient une autre attitude et ces derniers se retrouvent avec des conditions au minimum similaires aux smartphones (iOS et Android).: il est tout à fait possible de télécharger des apps, sur son Oculus, en dehors du magasin officiel. En effet, les utilisateurs peuvent récupérer des apps sur le web afin de les récupérer sur leur casque ARVR. Mais, comme le précisent de nombreux intervenants :, ne laissant que peu de place aux apps en dehors de la boutique officielle. En outre,(en appliquant un système à deux niveaux, d'abord 30%, puis 17,5 %) et, globalement, il resterait à peine 50% !À noter que, dans le même temps, les développeurs se plaignent également du. A charge de revanche, la firme californienne s’était justement fendue d'une critique bien salée, ses taux pratiqués paraissant largement plus acceptables.Fred Sainz d'Apple avait ainsi déclaré en avril dernier :