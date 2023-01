Ce robot aspirateur d'eufy détecte les obstacles et nettoie ses patins rotatifs

eufy Clean X9 Pro

Une station capable de sécher les patins rotatifs

Le nouveau venu est un modèle hybride permettant d'aspirer et de laver le sol, répond au doux nom de Clean X9 Pro, et. Ces derniers seront bien évidemment également mis à profit pour améliorer la navigation au sein du domicile et pour établir une cartographie précise (espérons que la firme ait définitivement réglé les soucis de confidentialité qui ont touché récemment ses caméras), y compris sur plusieurs étages. L'eufy Clean X9 Pro reprend le système Twin Turbin que l'on retrouve sur le haut de gamme de la génération précédente X8 afin de proposer une confortable puissance d'aspiration de 5 500 Pa.La section maison connectée d'Anker équipe également sa nouveauté de patins rotatifs, censés être plus efficaces pour nettoyer le sol que les serpillères vibrantes que l'on retrouve chez de nombreux concurrents, ainsi que d'une station d'accueil capable de faire le plein du réservoir d'eau, de recueillir l'eau sale, tout en nettoyant et en séchant les patins. Ces derniers se relèvent automatiquement sur 1,35 cm afin de ne pas mouiller les moquettes et tapis. Le branchement sur une arrivée d'eau et le vidage automatique du bac à poussière (ce dernier point est pourtant présent sur les LR30 Hybrid+ et G40+ de la marque) ne sont toutefois pas de la partie.