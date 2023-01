Souhaitez-vous le retour des routeurs AirPort d'Apple (Mesh, Time Machine, hub HomeKit/Matter) ?

Le retour des bornes Apple AirPort ?

Seriez-vous intéressés ?

Certains utilisateurs aimeraient ainsi voir revenir les bornes AirPort deCupertino et les fameuses Time Capsule permettant d'effectuer des sauvegardes du Mac sur le réseau (en sans fil ou via Ethernet)., comme la possibilité de profiter d'un réseau maillé (Wi-Fi 6E, voire Wi-Fi 7, soyons fous) via plusieurs routeurs ou une nouvelle génération de HomePod/HomePod mini, avec la possibilité d'utiliser des puces U1/U2 Ultra Wideband afin de passer d'un routeur à l'autre en fonction de l'emplacement de votre appareil au sein du domicile et ainsi de profiter des meilleurs débits, de l'intégration de la fonctionnalité Relai privé iCloud pour une meilleure confidentialité, de la possibilité de partager automatiquement la connexion sur votre réseau avec des utilisateurs iCloud définis au préalable, le tout en profitant d'un hub HomeKit et Matter performant ainsi que d'une configuration simplifiée et d'une interface ergonomique basée sur iOS grâce à la puce A15 Bionic.Ce concept d'une borne AirPort nouvelle génération est en effet intéressante,(en interne ou via des volumes externes en Thunderbolt/USB-C)(certains souhaiteraient également pouvoir effectuer ces sauvegardes Time Machine sur iCloud, avec des forfaits adaptés). En rêvant un peu plus fort (cela ne coûte rien), on pourrait imaginer un appareil hybride HomePod/AirPort cumulant une enceinte connectée et un routeur performant made in Cupertino. Reste à savoir si Apple envisage réellement son retour sur un marché du routeur grand public dont elle s'est retirée il y a quelques années. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies et éventuelles idées dans les commentaires ci-dessous.