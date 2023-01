L'App SmartThings iOS et Android est compatible Matter

L'App SmartThings est désormais compatible Matter sur iOS et Android

La transition vers Matter n'est pas aussi fluide qu'espérée

dans les semaines à venir

Les planètes s'alignent doucement pour Matter, le protocole domotique lancé officiellement le 4 octobre dernier en version 1.0. Après Amazon, qui a déployé la mise à jour apportant la prise en charge de Matter sur 17 produits de la gamme Echo (mais en version limitée au Wi-Fi et une configuration uniquement disponible sur Android, la version iOS de l'App Alexa étant prévue au printemps prochain) ou encore Google (là aussi pour les Nest et les appareils Android),. Les périphériques compatibles Matter (encore faut-il en dénicher un) liés à un hub SmartThings pourront donc être configurés et contrôlés depuis les deux plateformes.Si Eve propose de s'essayer dès aujourd'hui à Matter via un accès anticipé (les premiers modèles compatibles dès la sortie de la boite seront commercialisés en mars 2023) et qu'iOS est prêt depuis iOS 16.1 (mais la nouvelle architecture de l'App Maison a été retirée suite à une transition chaotique, et devrait être de retour avec iOS 16.4),. C'est ainsi le cas d'Aqara, qui après avoir annoncé l'arrivée de la mise à jour adéquate pour la fin de l'année dernière sur son hub M2, prévoit désormais un lancement. D'autres acteurs du marché de la domotique, comme Nuki ou encore Nanoleaf , ont annoncé l'arrivée de produits et mises à jour pour 2023, sans préciser de dates. Il semble donc encore un peu tôt pour se lancer dans l'aventure Matter, etavant de, peut-être, goûter aux plaisirs de l'interopérabilité, une des promesses de Matter.