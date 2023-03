Ce voleur de chaussettes est arrêté grâce à un AirTag !

Encore un bagage volé

d’une valeur d'environ 3 000 dollars

parce que je savais juste que j'en aurais probablement besoin un jour

Actualité des AirTags

. En effet, après un vol en provenance de Los Angeles, Jameel Reid ne récupère pas sa valise qui contient quelques effets personnels, ainsi que plusieurs objets(dont un casque de réalité virtuelle, c'est tendance), qui lui posent un véritable problème., et découvre sa valise au. Après quelques jours d’attente, il voit sa valise se déplacer non loin de l’aéroport. Il contacte alors les autorités, qui ne tardent pas à retrouver la valise, mais surtout son voleur qui avaient enfilé les chaussettes de sa victime les trouvant à son goût....Entre les vols de bagages ou la lutte contre le trafic de drogue , de retrouver son véhicule volé ou d'éviter qu'il ne le soit , tout comme d’appréhender des comportements harcelants.. Dans un registre plus dramatique, en juillet dernier, une des actrices du très sombre Altered Carbon (Netflix), Hannah Rose May , avait fait part du tracking qu'elle avait subit mais elle soulignait surtout le système d'alerte de Cupertino, qui lui a permis de. En effet, après avoir reçu la notification sur son smarpthone, elle a pu désactiver le tracking avant finir sa petite pause à Disneyland.