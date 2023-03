L'AirTag utilisé pour traquer des trafiquants de drogue

LA DEA utilise un AirTag pour tracker des trafiquants

En mai 2022, les douanes américaines interceptent deux colis en provenance de Shanghai, contenant notamment une machine pour compresser les poudres en comprimés et des colorants, utilisés dans la fabrication de pilules.Au vu de la nature du matériel saisi, les douanes informent alors la DEA. Dans des circonstances non communiquées, cette dernière glisse un AirTag dans le colis avant de le laisser repartir vers son destinataire, dans l’espoir de démanteler un réseau., et surtout plus discret que les systèmes DPS de la police américaine.On suppose alors que la DEA a suivi le paquet -comme tout le monde- via l'app Localiser jusqu'à un individu. SI les dessous de l'affaire n'ont pas été révélé, celui-ci a finiLoin de leur utilisation première,, de retrouver son véhicule volé ou d'éviter qu'il ne le soit , tout comme d’appréhender des comportements harcelants.. Dans un registre plus dramatique, en juillet dernier, une des actrices du très sombre Altered Carbon (Netflix), Hannah Rose May , avait fait part du tracking qu'elle avait subit mais elle soulignait surtout le système d'alerte de Cupertino, qui lui a permis de. En effet, après avoir reçu la notification sur son smarpthone, elle a pu désactiver le tracking avant finir sa petite pause à Disneyland.