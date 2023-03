Que veulent dire les écrans colorés des HomePod et HomePod mini ?

HomePod Gen2

Des voyants colorés en fonction des actions

HomePod mini

Les différentes animations et couleurs varient légèrement selon que vous disposez d'un HomePod Gen1, d'un HomePod Gen2 ou d'un HomePod mini.. Le voyant tournant blanc indique ainsi sur tous les modèles que le HomePod est en train de s'allumer ou qu'une mise à jour est en cours d'installation, le voyant fixe blanc indique que l'enceinte diffuse actuellement de l'audio, Siri se manifeste par un voyant tournant multicolore, le voyant vert est réservé aux appels téléphoniques et à la fonction interphone,, et le voyant rouge tournant indique quant à. lui que vous avec lancé la réinitialisation de l'enceinte.Le HomePod mini dispose d'un indicateur supplémentaire avec. Sur ce point Apple indique qu'il faut 20W au minimum, mais nous avons pu vérifier que cela fonctionne parfois sur certains adaptateurs secteurs et batteries avec un port USB-C ne délivrant que 18W.