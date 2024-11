Fini la corvée de douche ! Vive le laveur humain automatique

Là c'est la version de 1970

À l’Expo Universelle d’Osaka-Kansai 2025, une curiosité venue du passé refait surface : le laveur humain. Présenté pour la première fois en 1970 par Sanyo Electric, cet appareil avait pour mission de laver les gens comme on lave des vêtements, tout simplement.À l’époque, cela faisait sensation. Et voilà qu’en 2025, Science Co., une entreprise spécialisée, remet le couvert avec une version mise à jour.Le laveur humain original est né d’une idée audacieuse : si on sait laver les vêtements, pourquoi ne pas laver les gens ? Sous l’impulsion de Toshio Iue, fondateur de Sanyo, le projet a vu le jour.Eiji Yamaya, ingénieur en charge du projet, se souvient même avoir dû bricoler des solutions pour rendre les bulles ultrasoniques efficaces.En 2025, ce n’est plus seulement une question de propreté.Résultat ? Pendant que le laveur vous nettoie avec des microbulles, il adapte aussi l’ambiance visuelle et sonore pour vous détendre. Science Co. prévoit même d’inviter les visiteurs de l’Expo à tester l’appareil sur place. L’objectif ? Finaliser le prototype pour une commercialisation dans les foyers. On est donc sur du sérieux.Le pavillon santé de l’Expo accueillera d’autres innovations de ce type.Autant dire que la technologie sera au rendez-vous, et qu’il y en aura pour tous les goûts.En attendant, je ne vous cache pas que je regarde désormais ma douche comme si je regardais un Mac Intel