Amazon veut devenir l'intermédiaire entre les médias et les boîtes d'IA

On en dit quoi ?



On a quand même un gros sens de l'ironie chez les géants de la tech. Ce sont eux qui ont construit les IA qui aspirent le contenu des médias et assèchent leurs audiences, et maintenant ils se proposent de jouer les intermédiaires pour que ces mêmes médias se fassent un peu rémunérer. C'est un peu comme si le type qui a cassé la vitre vous proposait de vous la réparer moyennant une petite commission au passage. On va dire que c'est toujours mieux que rien. Mais le rapport de force actuel entre les géants de la tech et la presse est quand même franchement problématique, et il va falloir se poser les bonnes questions à un moment.