4e bêta pour iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4
Par Laurence - Publié le
A quelques jours du lancement de l'iPhone 17e, l'iPad Air M4, les nouveaux MacBook Pro M5 et le MacBook Neo, Apple lance la 4e bêta d'iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4 ! Pour les obtenir, il faudra faire preuve d'un peu de patience, les serveurs de Cupertino peuvent parfois se montrer capricieux !
Rappelons que ces versions bêta sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte gratuit, à condition d’avoir activé le profil développeur sur un appareil compatible. Une fois ce prérequis rempli, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle des Réglages sur iOS et iPadOS, ou via les Réglages Système sur macOS.
Avant toute installation, il est vivement conseillé d’effectuer une sauvegarde complète et récente, en particulier si l’appareil est utilisé au quotidien — ce qui reste déconseillé pour ce type de versions. Comme toujours avec les logiciels en cours de développement, la prudence est de mise : ces bêtas peuvent se révéler instables, impacter l’autonomie ou entraîner divers dysfonctionnements, parfois temporaires, parfois plus persistants, sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
Comment installer les bêtas ?
Rappelons que ces versions bêta sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte gratuit, à condition d’avoir activé le profil développeur sur un appareil compatible. Une fois ce prérequis rempli, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle des Réglages sur iOS et iPadOS, ou via les Réglages Système sur macOS.
Avant toute installation, il est vivement conseillé d’effectuer une sauvegarde complète et récente, en particulier si l’appareil est utilisé au quotidien — ce qui reste déconseillé pour ce type de versions. Comme toujours avec les logiciels en cours de développement, la prudence est de mise : ces bêtas peuvent se révéler instables, impacter l’autonomie ou entraîner divers dysfonctionnements, parfois temporaires, parfois plus persistants, sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
Toutes les nouveautés d'iOS 26.4 (beta 1)
Toutes les nouveautés d'iOS 26.4 (beta 2)
Toujours aucune trace de Siri intelligent dans iOS 26.4 !
Avec iOS 26.4, ChatGPT, Claude ou Gemini embarquent dans CarPlay